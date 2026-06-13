高雄岡山工廠「大火狂燒9小時」逾200人撲救！疑堆放易燃物釀禍…環保局重罰500萬

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高雄市岡山區本工五路一處工廠12日晚間發生重大火警。圖／翻攝自Threads／bozheng.chen

高雄市岡山區本工五路一處工廠12日晚間發生重大火警，網上瘋傳的畫面可見，黑煙直竄天際，火勢延燒速度極快，而且還不時出現爆炸聲。高雄市消防局獲報後出動大批消防人力、消防機器人及無人機投入搶救，歷經近9小時灌救後，終於在13日凌晨4時32分撲滅火勢，所幸全案無人傷亡。

不少民眾12日晚間在Threads上陸續PO出岡山區本工五路某間工廠起火的影片，只見現場濃煙密佈，火勢得十分猛烈，就連工廠外的水溝都有火焰竄起，為此呼籲附近民眾切勿靠近該區：「就在剛才，家父行經拍下的廠房爆炸，不知道是哪間工廠，北高路竹一代已有落塵，出門要防護一下，老天保佑」、「路過本州工業區，請不要接近，連水溝都有易燃物」、「希望消防員平安沒事，還剛好錄到爆炸 後續也一直爆，剛好又沒下雨。」

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整起火災歷時約9個半小時才宣告結束。圖／翻攝自Threads／elevan_1102

據了解，高雄市環保局環境稽查大隊及空污與噪音防制科透過AI雲端監控系統，於12日晚間7時1分率先發現岡山本洲工業區出現大量黑煙，隨即派員前往現場查察；消防局也在晚間7時4分獲報，指岡山區本工五路一處工廠發生火災。

火勢迅速蔓延，濃煙竄入天際。圖／翻攝自Threads／elevan_1102

第一梯次消防人員到場後，發現工廠戶外空地已冒出大量火煙，火勢相當猛烈，由於得知現場存放多種化學溶劑，燃燒後恐產生危害，因此人員立即採取防護性搶救戰術，優先布設水線阻止火勢擴大，同時通知環保單位及南區環境事故專業技術小組到場進行環境監測及污染偵測作業。

隨著火勢持續延燒，消防局陸續動員48輛消防車、131名消防隊員及75名義消人員投入搶救，為了降低消防員進入高溫火場的風險，消防局也罕見出動其中6台消防機器人深入高溫火場執行滅火，3台無人機則從空中監控火勢變化及延燒範圍，協助指揮官掌握現場狀況並調度救災資源，另外投入11台高效能化學車協助救災，以科技設備提升整體搶救效率及安全性。

火災還不時傳出巨大爆炸聲。圖／翻攝自Threads／elevan_1102

經過消防人員持續灌救後，火勢在12日晚間9時40分獲得控制，但因現場堆置大量廢棄物料及化學物質，消防人員仍持續進行殘火處理及降溫以防止復燃，最終於13日凌晨4時32分確認火勢已完全撲滅，整起火災歷時約9個半小時才宣告結束。消防局統計，此次火災燃燒面積約1500平方公尺，所幸現場無人受困，也未造成任何人員傷亡。

另外，環保局人員到場後確認，起火地點為「綠O實業股份有限公司」倉庫區，現場堆放重油以及大量二手太空袋等可燃性物質，因此火警發生後不久整座工廠就迅速陷入火海，而且火勢燃燒過程中還產生大量黑煙及明顯粒狀污染物，初步研判疑似因管理疏失導致火災發生，至於詳細起火原因及責任歸屬，目前仍由火災調查人員調查釐清。

連工廠外的水溝都冒出火焰。圖／翻攝自Threads／mike95987

環保局認定業者因管理不當導致大量可燃物燃燒，並造成明顯空氣污染情形，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，因此除了勒令業者立即停工改善外，也將依法裁處最高500萬元罰鍰。消防局與環保局也呼籲，工廠、廢棄物處理場及資源回收場所若存放大量可燃物或化學品，應落實消防安全管理、自主巡檢及防火措施，尤其高風險用電設備與化學物質儲存管理更須符合相關規範，以避免因管理疏失引發重大火災。



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