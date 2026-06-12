高雄岡山工業區大火釀災 環保局開罰500萬並勒令停工

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高雄岡山廢棄物工廠大火，市府出手了重罰工廠500萬。（高雄市政府環保局）



高雄市本洲工業區綠大實業廠房今天（12日）晚間7點多驚傳火警意外，一處廢棄物處理工廠倉庫突然起火並傳出爆炸聲響，現場堆放重油與大量太空袋，火勢迅速延燒。初步研判疑因業者管理不當引發燃燒，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解狀況，環保局也認定違反《空氣污染防制法》，依法開罰最高500萬元並勒令停工。

環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空品小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、FID為4.9 ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106 mg/m³。

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環保局指出，截至晚間8點30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中。預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。

環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件。對於造成空氣污染之違規行為，環保局將依法從嚴查處，絕不寬貸。民眾如發現黑煙、異味或其他污染情事，可撥打1999市政專線或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境品質。

截至晚間10點30分，因周邊空氣對流旺盛，煙流主要往高空擴散，惟受高空風場較為紊亂，並以北風及東風系統交替影響為主，易使煙流傳輸後沉降，可能影響南高雄空氣品質，包含大社區、楠梓區、左營區、仁武區、三民區、鳳山區、苓雅區、前金區、前鎮空氣品質。（責任編輯：王晨芝）

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