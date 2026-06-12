高雄岡山廠房爆炸大火 無人受困傷亡

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高雄岡山的本洲工業區，在昨天(12)日晚間發生火警，一家廢棄物處理廠突然發生爆炸，火勢一發不可收拾，現場還爆炸聲四起，消防獲報後派出近百名消防員前往灌救，所幸無人受困，火勢也在三小時內控制住。

高雄市長 陳其邁：「因為它是資源回收業者，所以它有焚化的設備，裡面有一些重油，還有一些有機溶劑跟太空包。」

高市消防局長 王志平：「有塑膠容器，所以才會有濃煙現象，那我們現在用化學泡沫，盡快來撲滅火勢。」

由於倉庫內堆置重油，以及大量二手太空袋，疑似處理過程不慎引發火苗，警消到場時，廠房已經整個陷入火海，還傳出陣陣爆炸聲，連水溝內也有易燃物竄出火苗，由於廠房面積之大，也出動多台消防機器人，進入危險區域救援，火警現場產生大量明顯粒狀汙染物，環保已經依法裁罰500萬元，並勒令停工。

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慈濟志工，也帶著N95口罩、水、麵包及300盒牛奶，前往關心打火弟兄，環保局也監測到，周邊的岡山，路竹及阿蓮區都受到影響，提醒民眾減少外出，降低暴露風險。

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