高雄岡山廢棄物工廠大火！陳其邁親赴現場坐鎮…業者重罰500萬勒令停工

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記者簡榮良、吳泊萱／高雄報導

高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，一家廢棄物工廠倉庫起火，業者被依違反空污法重罰500萬，並勒令停工。（圖／翻攝畫面）

高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一間廢棄物處理工廠的倉庫區突然爆炸起火，現場堆放重油及大量二手太空袋，起火原因疑似是業者管理不當引發燃燒。稍早前，高雄市長陳其邁已趕赴現場了解災情，環保局經檢測後認定業者違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

高雄本洲工業區火警，高雄市長陳其邁親赴現場了解狀況。（圖／翻攝畫面）

環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空品小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、FID為4.9 ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106 mg/m³。

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高雄岡山區本洲工業區發生重大火警，一家廢棄物工廠倉庫起火，業者被依違反空污法重罰500萬，並勒令停工。（圖／翻攝畫面）

環保局指出，截至晚間20時30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中。預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。

環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件。對於造成空氣污染之違規行為，環保局將依法從嚴查處，絕不寬貸。民眾如發現黑煙、異味或其他污染情事，可撥打1999市政專線或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境品質。



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