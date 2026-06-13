高雄岡山廢棄物處理廠爆炸燒整夜！19年被罰16次 這次重罰勒令停工

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〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市岡山區一間有害廢棄物處理工廠昨晚爆炸起火燃燒，環保局查出19年裁罰16次，大多防制設備未正常操作，這次疑因管理不當爆炸起火燃燒，造成空氣污染情節重大，裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

高市岡山區一間有害廢棄物處理工廠昨晚發生爆炸，現場放有過去焚化處理20噸重油混雜柴油，波及堆滿倉庫二手太空袋起火燃燒，現場烈焰沖天，不斷傳出爆炸聲響。

消防局啟動高效能科技戰術，派遣48輛消防車、131名消防隊員，另有75名義消到場支援，並罕見出動6台消防機器人、3台無人機及11台高效能化學車等頂級裝備前往馳援，大火今天凌晨4時32分撲滅，目前進行殘火處理，火災燃燒面積1500平方公尺，所幸無人傷亡。

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環保局查出工廠19年裁罰16次，大多防制設備未正常操作，這次疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，造成岡山等多區空氣污染，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外，並勒令停工。

環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件，這次造成空氣污染違規行為，環保局依法從嚴查處，絕不寬貸。

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