高雄岡山晚間爆巨響！廢金屬廠全面燃燒 黑煙直竄夜空
即時中心／徐子為、黃彥翔報導
高雄岡山今（12）晚傳巨響，原來是本洲工業區本工五路一間廢金屬處理工廠大爆炸，引發大規模火勢，黑煙直竄雲霄，高雄市消防局已派遣大量人車搶救，目前暫無傳出人員傷亡，還有待警消進一步釐清。
高雄市消防局說明，今日晚間19時04分岡山區本工五路工廠火警，消防局出動38車86人前往搶救，無人員受傷受困，消防人員持續搶救中。
高雄市長陳其邁到場了解救災情況。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：快新聞／高雄岡山晚間爆巨響！廢金屬廠全面燃燒 黑煙直竄夜空
更多民視新聞報導
得了便宜還賣乖？藍白再強行通過「高虹安條款」 本人這樣回
巴拉圭睽違16年、海地相隔52年再闖世界盃 林佳龍邀全民應援友邦
基隆水甘甘？暖暖區碇內段爆「大量泡沫」 市府：停止抽水改用新山水庫供應
其他人也在看
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
美股盤前上揚！SpaceX上市後重要時間一次看
[NOWNEWS今日新聞]美國股市今(12日)將迎來歷史時刻，華爾街史上最大規模的IPO案，馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司（SpaceX）股票在那斯達克掛牌上市，美國股市指數期貨週五全面...
「8647」是什麼？華府草皮神秘數字驚動警方
[NOWNEWS今日新聞]美國華盛頓特區著名地標國家廣場的二戰紀念碑（WorldWarTwoMemorial）附近的草坪上，11日突然出現一串神秘數字「8647」，這一消息驚動了美國內政部以及警方，立...
13家金控五月獲利一表看》富邦金前五月賺878.5億元最高、凱基金累計年增繳出4位數
[Newtalk新聞] 國內 13 家金控五月份及累計前五月自結獲利已全數出爐，帶您一次看誰是單月的獲利王及進步王。 五月份 13 家金控一共獲利約 759 億元，雖相比前一月下滑 26.52％，且多半（9 家）金控的獲利呈現月減。但看年增率數字，全數金控獲利顯著，其中 7 家之成長幅度更多達三位數。 單月部分，受惠於金控合併後縱效陸續浮現的台新新光金（2887），單月獲利 60.3 億元，年增率 976.79％ 最高；以累計前五月獲利來看，凱基金（2883）年增率繳出驚人的 1099.89％、今年前五月累計 EPS 達 1.32 元，與去年同期 0.11 元相比，可謂大躍進幅度最多的金控。 圖：AI 生成／來源：公開資訊觀測站 台股五月份刷出史上次高的 5,806.31 點，13 家金控中，不僅證券、投信等子公司明顯受惠，壽險及銀行子公司 FVTPL 股票部位的資本利得、未實現評價利益也暴增。其中，「獲利王」富邦金（2881）五月份稅後淨利 157.7 億元，累計前五月賺進 878.5 億元，若加計 FVOCI 股票處分損益，五月份調整後獲利為 377.3 億元，累計前 5 月調整後
大樂透開獎了！6/12中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115061期的中獎號碼為16、49、20、34、06、01，特別號03。百萬元的中獎號碼為請上台彩官網查詢。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
中信兄弟》王政順打得好卻被郭天信美技接殺！ 平野惠一解釋當下無意識地拍手
中職中信兄弟今天在天母球場迎戰味全龍，賽前平野惠一監督接受《TSNA》訪問時提到，有看到昨日郭天信的美技接殺，他也情不自禁當下幫他拍手，但他也認為很不甘心，並認為王政順打得也很好。
快訊／高雄岡山工廠爆炸大火狂燒！環保局發空污警報：3地區首當其衝
高雄岡山本洲工業區驚傳重大火警，今日（12日）晚間7時許，本工五路一處工廠疑似因不明原因爆炸起火，現場火舌狂竄伴隨著大量黑色濃煙，火勢驚人，高雄市消防局共出動38車86人到場搶救，經初步了解，現場無人員受傷、受困，目前消防隊持續灌救中。
2.4億大樂透獎號出爐！ 「百萬紅包」還有63組
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
台灣驚傳「恐丟掉1邦交國」！外媒踢爆可能建交中國 林佳龍給答案了
即時中心／高睿鴻報導中國近年戮力在國際社會打壓台灣，導致我國至今只剩12個外交友邦，沒想到中方竟持續軟土深掘，不斷傳出可能「挖角」台灣剩餘友邦的傳聞；今（12）日更流傳有南非媒體報導，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意提案與中國「盡速建交」，甚至邀情美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），向史國內閣提供報告，評估如何爭取更多經濟利益。由於總統賴清德、史國國王日前才剛完成互訪，此訊立即引發譁然，外交部長林佳龍也回應了。
54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
世足開幕戰 墨西哥2:0勝南非
本報綜合外電報導 二０二六年世界盃足球賽台灣時間十二日凌晨在墨西哥揭開序幕，開幕典禮…
金曲歌王玩股票驚魂！遇大震盪3天賠掉一棟房 不買台積電全因這點
金曲歌王蕭煌奇近日憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，一口氣入圍第37屆金曲獎四項大獎，並宣布將於9月重返台北小巨蛋開唱，可說是事業雙喜臨門。不過比起音樂成績，更讓外界驚訝的是他私下竟是股市投資高手，砸下8位數資金投入股市，還自曝曾在短短3天內賠掉一棟房子的價值，投資經歷相當驚險。
美籍緬甸專家飛抵昆明被拘捕 中國外交部證實其涉嫌「從事間諜活動」
美中地緣政治角力再添變數，中國外交部12日證實，不久前逮捕一名涉嫌從事間諜活動的美籍公民，此人另一個身份是長期專注於緬甸研究的智庫執行長敏津（Min Zin）。這項逮捕行動，發生在總統川普（Donald Trump）剛剛結束對北京的正式訪問後不久，恐讓兩國的外交關係又一次面臨嚴峻考驗。中國外交部發言人林劍在例行記者會上透露，「據了解，美籍公民敏津因涉嫌從事間......
NBA總冠軍賽》總冠軍賽G5關鍵之戰！緯來體育台台長祭出「雞排豪願」與球星簽名球衣大加碼
隨著NBA總冠軍賽進入白熱化階段，全台球迷的熱血已被徹底點燃。本週日（6月14日）上午8點30分，N
AI眼鏡前景看俏！「光學廠」5月營收添柴火 股價走強猛漲近4%
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導受美股四大指數收紅激勵，台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終場收44...
白鹿+丞磊夢幻組合《莫離》上檔！《格鬥實況》接力《鐵拳教育》上演霸凌的逆襲必看！｜追劇報報
Disney+ 古裝大作《莫離》有白鹿與丞磊根本必看！他們在權力風暴中各懷心機、雙向救贖，是本週古裝劇優等生； Netflix 熱血日劇《格鬥實況》將直播文化與校園霸凌文化完美結合，看貧困少年如何利用流量與演算法，在鏡頭前熱血逆襲、爬出絕望深淵。若想體驗人性寫實懸疑劇，《迷牆》描述郭京飛與任素汐在牆中獲得巨款、引爆一場平凡夫妻同床異夢的諜對諜戲也有高張力！本週追劇片單追不完，絕對讓你看到欲罷不能
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
近日社群平台 Threads 上一則貼文引發全網震驚。有網友貼出台北知名八大業者 5 月份的「活動月戰況表」，其中奪下「最佳女主角」第一名的小姐，單月業績竟然高達 30,197 節，換算下來月收入直逼新台幣 1,000 萬元。此消息曝光後引發熱烈討論，不少網友質疑時間根本不夠用，而業界人士與網紅也紛紛跳出來揭密，指出這並非靠肉體熬夜加班，而是大乾爹們利用「買空回、疊加框」在特殊活動月進行的資本面子
元大金股東會配發2.2元股利 整合集團綜效
[NOWNEWS今日新聞]元大金控今（12）日召開股東常會，通過去（114）年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表審查報告等事項，去年盈餘普通股每股配發現金股利1.8元、股票股利0.4元，合計每股配發2...
殷瑋2度痛電綠議員！柳采葳讚新一代戰神
[NOWNEWS今日新聞]現任台北市研考會主委殷瑋，近期因多項市政議題，多次在議場與民進黨議員交鋒，被國民黨議員柳采葳封為藍營新一代戰神。時常評論政治的粉專「政客爽」翻出今年4月北市議會質詢影片，台北...
NBA/原本G4該馬刺贏球？聯盟認錯2關鍵誤判
NBA總冠軍賽第4戰上演戲劇性戰局，紐約尼克在主場克服最多29分落後完成史詩級逆轉，成功搶下聽牌優勢。不過賽後聯盟公布最後兩分鐘裁判報告，坦承比賽關鍵時刻出現兩次誤判，引發外界熱議。