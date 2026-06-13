高雄岡山本州工業區大火 市府重罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導
12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
廢棄物處理廠陷入火海，甚至連水溝蓋都竄出火焰。（圖／翻攝畫面）
火舌烈焰狂燒，整座工廠陷入火海，把天空染成一片橘紅，伴隨連續巨大爆炸聲，火勢實在猛烈，甚至連水溝蓋都竄出火焰，場面嚇人，消防隊獲報，出動大批人力，甚至派出4部消防機器人，前往搶救。
高雄市消防局長王志平說：「科技裝備器材，包括無人機，還有消防機器人，現在都已經佈在火場四個面，用化學泡沫盡快來撲滅火勢。」
12日晚間7點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠，倉庫區突然起火燃燒，由於裡面囤放有許多廢油、大量二手太空袋及一些化學物品，大火一發不可收拾，高雄市長陳其邁也第一時間到場關心。
高雄市長陳其邁到場關心，針對造成空污部分，環保局也對業者祭出重罰。（圖／民視新聞）
高雄市長陳其邁表示：「目前測量的數字，並未測到有所謂的毒性化學物質，不過空污法的部分，高雄市環保局給予最高罰鍰500萬元，並立即勒令停工。」
大火燒不停，甚至好幾公里外都能看見火煙，產生大量明顯粒狀污染物，據了解，這間廢棄物處理廠從2008年至今，有超過15次被裁罰的紀錄，這次疑似倉庫管理不當，引發燃燒，幸好沒有人員受傷受困，不過環保局到場監測，依違反空污法，裁處最高罰鍰500萬元之外，也勒令停工。
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