高雄岡山本洲工業區廢棄物處理廠火警 環保局重罰勒令停工

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高雄市岡山本洲產業園區12日晚間發生火警，無人受傷或受困。（高雄市消防局提供）

高雄岡山本洲工業區12日晚上發生火警，消防出動38車86人灌救，幸無人受傷受困，高雄市環保局空污小組已到場檢測出大量明顯粒狀污染物，影響範圍為岡山、路竹、阿蓮等區域，ㄒ已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外並勒令停工。

高雄市政府環保局AI（人工智慧）雲端監控系統12日晚間發現岡山本洲工業區冒出大量黑煙，立即派員前往稽查。經查為本工五路的「綠O實業股份有限公司」倉庫區發生火警，消防局出動38車86人前往搶救，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物。

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高雄市環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空位小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出（N.D.）、FID為4.9ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.106mg/m³。已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外並勒令停工。

高雄市環保局指出，截至晚間8點30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中，預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。

高雄市環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件。對於造成空氣污染之違規行為，環保局將依法從嚴查處，絕不寬貸。民眾如發現黑煙、異味或其他污染情事，可撥打1999市政專線或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，守護市民健康與環境品質。

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