高雄岡山毒駕大貨車拒檢逃逸！衝撞警車、闖紅燈逆向…追捕畫面曝光

記者洪正達／高雄報導

楊姓男子鑽進巷弄中企圖躲避追捕，過程中險象環生。（圖／翻攝畫面）

高雄岡山區16日發生一起毒駕事件，當時警方正在巡邏中發現一輛大貨車跨越雙黃線，正準備上前取締時忽然加速逃逸，警方隨即展開攔截圍捕，在15分鐘內成功攔下，所幸並沒有造成其他人員傷亡，但大批警力將駕車的楊姓男子（43歲）拉下車逮捕時，他才坦承吸食安非他命後上路，訊後依公共危險等多項罪名送辦。

岡山分局指出，16日下午5點02分，橋頭派出所員警巡經仕豐路與永吉巷口時，發現楊嫌駕駛營業大貨車違規跨越雙黃線，準備上前攔查時，楊嫌竟心虛拒檢，隨即加足馬力瘋狂逃逸；員警見狀隨即展開攔截圍捕，但楊男在逃逸過程中無視用路人安全，瘋狂闖紅燈、逆向、蛇行等，直到10多分鐘後楊嫌行經岡山區頂潭路時，又趁隙惡意倒車撞擊巡邏警車後再度企圖逃竄。

廣告 廣告

楊男棄車逃逸，隨即被警方壓制逮補。（圖／翻攝畫面）

所幸警方最終利用口袋戰術將楊嫌包圍，楊嫌見無路可逃才下車，隨即遭到優勢警力強勢制伏，雖然楊嫌並未酒駕，但他向警方坦承早上曾吸食安非他命，經快篩後也呈現陽性反應，訊後依公共危險、肇事逃逸、妨害公務及毒品罪等多項罪名送辦。

警方表示，對於拒檢逃逸、毒駕及任何危害公共安全的暴力行為，警方絕對秉持執法鐵腕，追緝到底，守護市民生命財產安全，絕不容許任何僥倖空間。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台南建築工地 「 26樓向上延燒」秒變高空火炬！警消一做法快速撲滅

嘉義兇狠球棒隊 「宮廟猛砸落漆」連闖2處原因曝光…其中一間砸錯了

強吻OL還傳訊「幫妳通一下」噁男不認罪！法官「鐵證」瘋狂打臉他

醋女街頭失控！男模會館外將情敵「按地摩擦」畫面鐵證打臉「自己摔的」

