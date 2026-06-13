高雄岡山「廢棄物廠陷火海」！違空汙法罰5百萬

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12號晚上高雄岡山本洲工業區一間廢棄物處理工廠突然竄出大火。（圖／東森新聞）





12號晚上7點多，高雄岡山本洲工業區一間廢棄物處理工廠，疑似重油跟太空袋保存不當，突然竄出大火，現場不斷傳出爆炸聲響，火舌伴隨大量濃煙直衝天際。消防局出動大批人車全力灌救，一小時後已經控制火勢，所幸當時員工已下班，沒有人員傷亡。環保局初步認定業者，涉嫌違反空污法，除勒令停工外，最高將開罰500萬元。

爆炸聲不斷傳出，工廠內頻頻竄出火舌，好幾公里外都可以看到，黑色濃煙飄到天際。從消防空拍鏡頭可以看到整座工廠已經陷入火海，火勢非常猛烈。消防趕快停好水車，在火場四面拉水線，在周圍架設備進行灌救，警方也趕緊在封路指揮交通。消防局長王志平說，「我們基本上將火勢控制，但還是會積極來滅火，也要顧及我們同仁安全。現在四面都已經完全控制，它不會再往外擴大延燒。」

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這起大火就發生在12號晚上7點多，高雄岡山本洲工業區裡的廢棄物處理工廠，疑似堆置重油及大量二手太空袋，加上管理不當引發燃燒，幸好大家都下班了，沒有人員傷亡。因為工廠內疑有化學物質，消防也調派高效能化學車跟消防機器人前往，截至8點已經全面控制，不會延燒。高雄市長陳其邁表示，「高雄市環保局給予最高罰鍰500萬元，並立即勒令停工，環境空氣品質也持續的在做監測。」

市長也到現場會勘狀況，然而工廠的疏失，環保局經檢測後認定業者違反空氣污染防制法，將裁處最高罰鍰500萬元外，還得勒令停工。也點名岡山區、路竹區，以及阿蓮區的民眾要關窗，空氣品質不好，減少外出，必要時配戴口罩。

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