南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

跨年夜在高雄岡山傳出有一名九個月大的女嬰，疑似遭到虐待身亡，女嬰的生母聲稱，因為看女嬰睡得很熟，以為她會睡很久，就把她丟在家裡，才會跟丈夫出門去領養浪浪，回來才發現異狀，但因為女嬰身上有多處傷勢，檢警也要釐清，是否真的如母親所述，還是另有隱情。

高雄岡山9月大女嬰疑遭虐死 母稱：以為會睡很久

小女嬰生母（右）與再婚丈夫（左），到殯儀館進行相驗。（圖／民視新聞）

小女嬰的生母與再婚丈夫，被帶到殯儀館要進行驗屍時，都出人命了，但兩人神情看起來似乎十分自在，檢警與父母對談要確認更多細節，跨年夜，119接到這名9個月大的小女嬰生母報案，救護車趕到現場時，發現她不但全身多處傷勢，而且已經斷氣，懷疑遭到家暴，緊急通報警方介入處理，高雄警岡山分局壽天所長吳濬宇指出，「初步檢視發現女嬰口腔內有溢奶情形，據母親表示，當日上午餵食女嬰後與丈夫外出，獨留女嬰一人在家。」

廣告 廣告

高雄岡山9月大女嬰疑遭虐死 母稱：以為會睡很久

救護車獲報趕抵現場時，發現女嬰身上多處傷痕，已經死亡。（圖／翻攝畫面）

女嬰生母說，「想說她會睡很久，因為我們去的地方環境沒有很乾淨，本來要接一隻狗回來，但是沒有時間，然後是昨天有時間就想說趕快去，出門約六個小時。」女嬰的生母聲稱，跨年夜當天，因為看女嬰在睡覺，以為她會睡很久，就跟丈夫出門，要去領養狗狗，沒想到回來就發生憾事，但為什麼女嬰身上多處傷勢，媽媽聲稱是她自己受傷的，女嬰生母表示，「瘀青是她自己撞的，她脖子上面有一個是她指甲太長，她自己會去抓，因為前幾天洗澡沒有看到。」

高雄岡山9月大女嬰疑遭虐死 母稱：以為會睡很久

警方到租屋處進行採證。（圖／民視新聞）

是真的自己受傷，還是有人為外力介入，鑑識人員在他們承租的公寓進行採證，要進一步確認，他們養的貓受到驚嚇，不斷探頭出來查看，房東就說，房子是男生用每個月18000元的價格承租，才住一個多月，房東表示，「他們跟小孩互動都很正常，都還是正常的，因為我們本來就很少在見面」，房東也說，「他們的不管是前科什麼的都有查過，都是正常的。」，而附近鄰居則認為，「就還是很誇張，小孩八、九個月她沒有自理能力啊。」丟下三個月大的女嬰在家中，附近鄰居也很難理解，高雄市社會局就說，生母因為未滿20歲生育，被列入脆弱家庭，定期關懷，29日訪視都還很正常，隔沒兩天卻就已經身亡，小女嬰的生命從此停在2025年，兩個人都被依過失致死罪移送，訊後5萬元交保，檢警也還要持續釐清有沒有遭到虐待。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：高雄岡山9月大女嬰疑遭虐死 母稱：以為會睡很久

更多民視新聞報導

雙北連鎖麻油雞10店面遭撒不明粉末「加料」 警判斷恐與「這原因」有關

華航子公司驚傳員工疑遭霸凌殞命 桃園市府曝調查進度

20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死

