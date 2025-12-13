高雄巡佐自撞貨車亡今相驗 違停駕駛抵殯儀館吐3字

高雄市新興分局前金分駐所54歲張姓巡佐12日執行勤務時，不慎自撞違停小貨車殉職，今（13）日檢方進行相驗，張男兒子也悲痛前去認屍，違停的貨車司機也現身殯儀館。

高雄優秀員警執行勤務時，不慎自撞違停小貨車殉職。（圖／翻攝畫面）

警方調查，意外發生在12日下午1時15分，位於高雄市三民區建國三路與市中一路交叉路口，當時54歲張姓巡佐正執行刑案勤務，於該路段調查車手活動路線，並調閱相關影像，途中不幸撞上一輛由34歲柳姓男子駕駛的小貨車，送醫治療後仍宣告不治。

檢警今（13）日會同法醫進行相驗，張男兒子悲痛抵達殯儀館認屍，強忍情緒不發一語，場面哀戚。違停司機34歲柳男也抵達現場，只簡短回應「就面對」，目前檢方已依過失致死罪現行犯移送偵辦。

廣告 廣告

張姓巡佐自撞違停貨車身亡。（圖／翻攝畫面）

​據悉，張員於民國79年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，109年時調至本分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，警局同仁均相當不捨。

延伸閱讀

最近距離僅500公尺！特富野古道3年5度拍到台灣黑熊

可監測2至5年！「植入式心臟監測器」健保正式給付

加國33歲「J級胸器」女網紅泰國墜亡 生前最後發文藏玄機