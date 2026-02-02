高雄工地怪手翻覆駕駛命大僅輕傷 市府勒令停工

高雄市中華一路靠近大順路口，今天下午發生怪手翻覆意外，翻覆的怪手佔用2線車道。（圖：鼓山分局提供）

高雄市鼓山區中華一路靠近大順路正進行地下電纜工程，今天（2日）下午傳出怪手翻覆意外，23歲駕駛自行脫困，幸好只有身體輕微擦傷，沒有大礙，市府勞工局說，勞檢處已勒令現場停止作業，依法可裁罰3萬至30萬元。

這起意外發生在2日下午2點25分左右，轄區鼓山分局龍華派出所初步了解，現場是電力公司進行地下電纜工程，黃姓駕駛操作怪手不慎，導致整輛怪手翻覆，橫躺在馬路上，佔用北往南2線車道，幸好沒有波及其他車輛，駕駛自行脫困，身體輕微擦傷，不願就醫，施工單位隨後調派吊車協助將翻覆的怪手扶正。

高雄市中華一路接近大順路口的工地，今天下午發生怪手翻覆的意外，23歲駕駛幸運的只有輕傷。（圖：鼓山分局提供）

市府勞工局調查，當時怪手是要進行鋼板樁拔除作業，雇主沒有依規定事先調查車輛機械行經路線，且沒有整理工作場所，以致發生怪手翻倒事故；勞檢處已勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生管理法第6條第1項規定，將處3萬至30萬元罰鍰。（溫蘭魁報導）