高雄工地惡犬擾民 黑狗圍堵孕婦、兒童 飼主恐挨罰1.5萬

高雄市楠梓區一處工地，近日常有疑似工頭所飼養的黑狗群，放任其上街吠叫，還作勢攻擊附近鄰居，向其反應甚至引發對方不滿到管理室叫囂，讓居民心生恐懼，對此警方表示未接獲報案，已到場關切並移請相關但未處置；高雄市動保處則說，放任犬隻遊蕩已違反動保法，最高可罰1萬5000元罰鍰，已請飼主到案說明。

民眾在Threads平台發文指出，在楠梓區一處工地放養約5隻黑狗，常在住家附近到處吠叫，不僅遛狗民眾經過會被他們圍住，甚至帶小孩上街、孕婦都會被騷擾，擔心狗群會失控攻擊，因此向工地的飼主反應。

沒想到飼主竟心生不滿，跑到大樓管理室叫囂恐嚇，讓整個社區不得安寧，因此貼文上網求助。留言貼文怒轟飼主「太囂張」、「人狗一起關起來免得危害社會」。

對此楠梓分局表示，未接獲民眾報案，不過於昨（30）日已到場關心，已無犬隻任意奔走情形，仍勸導應遵守相關法規，貼文內反映情事將函請相關單位依職權處理。

高雄市動保處則說，在日前已2度接獲反映到場查核，已開立勸導單並告知法令規定，後續將蒐集相關證據請飼主到案說明依法查處，依動保法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違反者可依動保法第31條第1項第9款，處3000至1萬5000元罰鍰。

高雄市議員白喬茵表示，許多飼主基於對自家毛小孩的了解與信任，往往容易忽視對寵物的妥善管理。但對於其他民眾來說，即使寵物並無惡意，突然地靠近也可能造成驚嚇與不安。

白喬茵認為，動保法對於飼主責任也有相關規範，若飼主遛狗時沒有妥善管理自家寵物，導致他人受傷，主管機關得沒入飼主之動物。呼籲有養寵物的民眾，在陪伴寵物外出時仍應確保寵物在可控範圍內活動，共同打造一個讓人與寵物都能安心、妥適相處的生活環境。

