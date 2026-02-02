高雄工地驚魂！怪手橫躺馬路警急封車道 勞工局揪一缺失開罰了

高雄中華一路今（1/2）日下午發生怪手側翻事故，所幸駕駛僅受輕微擦傷，未造成人員傷亡。讀者提供



高雄中華一路今（1/2）日下午發生怪手側翻事故，所幸駕駛僅受輕微擦傷，未造成人員傷亡，警方獲報趕緊封閉車道；高市府勞工局則表示，雇主未依規調查施工機具行經路線及整理作業場地，違反職安法第6條，已勒令現場停工，並可處3萬至30萬元罰鍰，強調將持續督導改善施工安全。

高雄中華一路靠近大順一路路口今日下午發生怪手側翻事故，所幸駕駛僅受輕微擦傷，未造成人員傷亡；當時23歲黃姓駕駛操作怪手時，疑未注意路面坑洞，導致整輛怪手側翻橫躺於馬路中，幸好旁邊車道暫無車輛經過，避免二次事故。

廣告 廣告

警方指出，現場為台電為台積電進駐楠梓所進行的線路工程，事故發生的工地屬台電輸變電工程處南區施工處「雄積三、四（高雄-高煉）線路土建統包工程」，工期自民國113年9月12日至115年4月4日；黃姓自行脫困並僅有輕微擦傷，因身體無大礙而未就醫。

事故現場中華一路快車道（北向南方向）暫時封閉兩線，現場仍保留一線快車道及一線慢車道供車輛通行。警方同時在周邊路口協助交通疏導，施工單位已派遣吊車協助排除事故，預計迅速恢復道路通行。

高市府勞工局表示，經調查，雇主在鼓山區施工期間，安排勞工操作怪手進行鋼版樁拔除作業時，未依規事先調查車輛機械行經路線，也未整理作業場地，違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，勒令現場停工，將可依法開罰表雇主3萬至30萬元罰鍰。

更多太報報導

信任同床卻遭指侵！高雄女喊「兩情相悅」遭打臉被判刑

高雄凌晨火燒車！20歲駕駛自撞車起火驚險逃生

高雄清潔隊員撞長者暴打 勇男反挨告！無保請回