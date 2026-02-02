高雄工地驚魂！怪手橫躺馬路警急封車道 勞工局揪一缺失開罰了
高雄中華一路今（1/2）日下午發生怪手側翻事故，所幸駕駛僅受輕微擦傷，未造成人員傷亡，警方獲報趕緊封閉車道；高市府勞工局則表示，雇主未依規調查施工機具行經路線及整理作業場地，違反職安法第6條，已勒令現場停工，並可處3萬至30萬元罰鍰，強調將持續督導改善施工安全。
高雄中華一路靠近大順一路路口今日下午發生怪手側翻事故，所幸駕駛僅受輕微擦傷，未造成人員傷亡；當時23歲黃姓駕駛操作怪手時，疑未注意路面坑洞，導致整輛怪手側翻橫躺於馬路中，幸好旁邊車道暫無車輛經過，避免二次事故。
警方指出，現場為台電為台積電進駐楠梓所進行的線路工程，事故發生的工地屬台電輸變電工程處南區施工處「雄積三、四（高雄-高煉）線路土建統包工程」，工期自民國113年9月12日至115年4月4日；黃姓自行脫困並僅有輕微擦傷，因身體無大礙而未就醫。
事故現場中華一路快車道（北向南方向）暫時封閉兩線，現場仍保留一線快車道及一線慢車道供車輛通行。警方同時在周邊路口協助交通疏導，施工單位已派遣吊車協助排除事故，預計迅速恢復道路通行。
高市府勞工局表示，經調查，雇主在鼓山區施工期間，安排勞工操作怪手進行鋼版樁拔除作業時，未依規事先調查車輛機械行經路線，也未整理作業場地，違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，勒令現場停工，將可依法開罰表雇主3萬至30萬元罰鍰。
更多太報報導
信任同床卻遭指侵！高雄女喊「兩情相悅」遭打臉被判刑
高雄凌晨火燒車！20歲駕駛自撞車起火驚險逃生
高雄清潔隊員撞長者暴打 勇男反挨告！無保請回
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
HONDA東京改裝車展推出四款結合越野賽車基因的Trail Line越野改裝車
如我們曾經提過， HONDA在本屆東京改裝車展中，宣布推出了兩條全新產品線，一是「Sport Line」用於公路車，一是「Trail Line」用於越野車款。就「Trail Line」車系，HONDA宣布他們正開發多款最新版本的SUV運動休旅，其設計靈感來自該公司多年來在越野賽事中的實戰經驗，包括經典的Baja 1000越野拉力賽。同時，HONDA也在2026年東京改裝車展上展出的四款「Trail Line」的SUV概念車。除融合HRC本田賽車運動公司參與賽車的技術與專業 知識，車款也會採用更具侵略性的造型設計風格。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
PGO威力125「2萬公里0負評」車主認證！2026台南車展限定加碼優惠
2026台南車展於農曆年前夕熱烈登場，國內機車品牌PGO摩特動力再度參展。本次並非新車首度亮相，而是以「市場實證」為核心主軸，讓已通過消費者長時間使用驗證的車款，再次站上舞台。全國第一輛油電機車PGO isavR威力125，憑藉車主累積超過20,000公里、零負評回饋 的實際表現，成為今年車展中備受關注的省油耐用代表。
福特六和新春開運試駕啟動 Ford SUV雙雄試乘抽國際賽車體驗之旅全車系享購車好禮
福特六和於2026/2/1起至2/28止，推出「馬年迎春駕好運」春節限時購車優惠。活動期間，消費者凡至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得限量的烘爐地開運錢母，若成功入主，更有機會週週抽黃金墜飾。此外，「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」活動也同步展開。試駕Ford休旅雙雄The All-New Ford Territory或The All-New Ford Kuga，即具備「國際賽車體驗之旅」抽獎資格乙次。福特六和以多元的購車方案迎接農曆新年，邀請消費者把握新春購車良機，開啟嶄新的駕馭篇章。
怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移
賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。
最新／台中狠母毒2子！檢方複訊後當庭逮捕 依殺人罪嫌聲押禁見
即時中心／廖予瑄報導台中市西區今（31）日凌晨傳出一起悲劇，一名年約31歲的陳姓女子疑似因情緒不穩，意圖攜2名年幼的孩子輕生，因此分別餵食8歲長子與3歲次子服用不明藥物；2人被親友發現時，倒在床上，經送醫搶救仍無法挽回寶貴性命。陳女遭警方逮捕時，還一度不願配合警詢；後續警方依殺人罪嫌將她移送地檢署。晚間經檢方複訊後認定，陳涉犯殺人罪嫌疑重大，因此當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。