高雄工廠火警致2區空品拉警報 市府開鍘最高可罰500萬

高市環保局到場稽查發現塑膠製品製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油引發火警，將依空污法開罰10萬至500萬元罰鍰。（圖／環保局）

高市環保局到場稽查發現塑膠製品製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油引發火警，將依空污法開罰10萬至500萬元罰鍰。（圖／環保局）

高雄市大寮區大發工業區某工廠今（16）日上午驚傳火警，現場竄出大量黑色濃煙直衝天際。市長陳其邁在臉書發文示警，風向為偏西北風，將導引污染物往東南方向傳遞，預估高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空品將受影響。環保局稽查發現塑膠製品製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油引發火警，將依空污法開罰10萬至500萬元罰鍰。

環保局在今天上午11時29分透過AI雲端監控系統發現大發工業區有黑煙竄出，立即派員前往稽查。經查該公司在塑膠製品製造程序中，製程區加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反《空氣污染防制法》第32條規定，環保局將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。

廣告 廣告

環保局指出，空污小組到場監測空品，火焰離子偵測器（FID）檢測總碳氫化合物（THCs）為7.0 ppm、總懸浮微粒（TSP）為0.108mg／m3，除TSP略高外，其餘數據無異常。

環保局表示，當前風向為偏西北風，污染物向東南方向傳遞，預估受影響區域包括高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。環保局提醒周邊居民注意盡量待在室內，緊閉門窗，減少外出，如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤空氣品質狀況。

環保局並呼籲，業者應妥善維持廠區作業安全，對違規造成空氣污染者，依法裁處並移送法辦，以保障市民健康與環境安全。市民如發現異味或疑似污染情事，可撥打1999市政專線或07-7317600環保局公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處。

更多中時新聞網報導

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆