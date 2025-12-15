高雄工廠火警！疑使用蚊香釀禍 負責人焦急趕回

昨（15）天晚間，高雄一家工廠傳出火警。（圖／東森新聞）





昨（15）天晚間，高雄一家工廠傳出火警，消防局接獲通報後，立刻前往搶救，負責人表示，初步懷疑可能是使用蚊香不慎，但詳細起火原因仍有待後續調查。

熊熊火焰不斷燃燒，火舌不停往上頭竄，這裡是高雄大社區的一處工廠，晚間發生火警，消防立刻布起水線，要趕緊撲滅火勢。工廠老闆：「(裡面現在還有什麼東西)，都機械全都重機械，新機械跟中古機械。」

當時員工已經下班，工廠並沒有人，負責人也是收到通知，才得知工廠起火燃燒，這一燒連帶波及了附近其他廠房。遭波及的其他工場人員：「我一間，跟他一間，兩間被波及，我們裡面主要是倉庫。」

鹽埕巷中的工廠突傳火警，其中一間鐵皮廠房中因為不明原因起火燃燒，消防立刻派員前往搶救。第四大隊副大隊長黃世華：「本局獲報之後，立刻出動25車、57人警義消，到場實施搶救。」

火勢在10點12分得到控制，所幸並未造成人員傷亡，詳細起火原因仍等待調查釐清。

