高雄工廠陷火海狂竄黑煙 環保局重罰500萬元勒令停工

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高雄昨晚發生火警。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄市岡山區本工五路一處工廠12日晚間發生火警，現場火勢猛烈並冒出大量黑煙直竄天際。高雄市長陳其邁晚間趕赴現場了解災情及救災進度，而高雄市環保局稽查後發現廠區堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，已違反《空氣污染防制法》規定，除勒令停工外，並將裁處最高500萬元罰鍰。

警方指出，岡山分局前峰派出所於12日晚間7時10分接獲報案，指岡山區本工五路一處工廠發生火災。警消獲報後迅速出動38輛消防及救援車輛、86名人員前往現場灌救，同時實施周邊交通疏導與管制措施，以維護人車安全並提供消防單位救災空間。

廣告 廣告

消防局表示，火警發生後工廠迅速陷入火海，現場濃煙明顯，目前尚未傳出人員受傷或受困情形，消防人員持續進行滅火作業，並監控火勢發展狀況。

高雄市環保局環境稽查大隊及空污與噪音防制科表示，透過AI雲端監控系統於晚間7時1分即發現岡山本洲工業區出現大量黑煙，隨即派員前往現場查察。經確認，起火地點為「綠O實業股份有限公司」倉庫區，現場存放重油及大量二手太空袋等可燃物，疑似因管理疏失導致燃燒，並產生大量明顯粒狀污染物。

環保局指出，業者行為已違反《空氣污染防制法》第32條規定，因此依法裁處最高500萬元罰鍰，同時命業者立即停工改善。後續將持續追蹤調查火警原因及相關污染責任。

高雄市長陳其邁也於晚間趕赴現場了解災情及救災進度。環保局強調，廢棄物處理及回收場所若堆置大量可燃物，業者應落實防火管理與自主巡檢措施，避免因管理疏失導致火災及污染事件發生。未來若查獲相關違規情形，將依法從嚴查處。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元

出生才2週就沒了命！女嬰遭棄運河邊等死 外籍夫妻飯店內被逮

丈夫帶小三來台計畫翻車！日人妻開直播式抓姦 網友全看瘋