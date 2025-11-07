高雄工程土方暫置南星計畫區 地方憂恐混入不明廢棄物
過往大門深鎖、還會設置路障，杜絕車輛進入的南星計畫區7日下午大門開啟，陸續有6輛載運土方的砂石車進入。
砂石車掀開防塵網受檢，才往港區移動。美濃、大樹盜採濫倒事件發生後，高雄嚴查營建土方，也使得公共工程土方無處可去，本想在北高雄開闢公辦土資場卻引發反彈，7日上午民代質詢滯洪池土方去化問題，官員答覆公共工程土方7日起可送港區。
高市水利局長蔡長展回應質詢說：「我們今天也可以開始在公共工程的部分，可以進到南星去做土方交換，南星的部分我所了解到的，預估是大概3個月200萬噸。」
根據了解，所收土方都是來自捷運等公共工程，這個區域目前僅當暫置區，尚無回填。只是民眾反映，市府的決定完全沒有告知地方，也憂心載運土方無法落實監督，恐遭濫倒不明廢棄物。
要健康婆婆媽媽團高雄團理事長洪秀菊表示，「擔心無法很落實說，就只有是建築廢棄物啦，因為要管制到這樣子，我不大相信，我覺得說匆促就決定這裡、決定這樣，所有的配套它都沒有說清楚。」
大林蒲居民認為，「誰會希望在家裡的附近被倒廢土，不要有那個灰塵或者要做一些防護之類的。」
市府工務局回應，此案根據中央的營建剩餘土石方最終去處規劃方案擬定計畫，辦理高雄市港區2025年到2028年收受營建餘土及有用土壤砂石資源整地，啟用後約收受300萬方土方，後續將配合高市《營建剩餘土石方管理自治條例》修正，開放後端去化申請管道因應。
