高雄工程師「偷拍6名女大生如廁」遭當場抓獲 法官這樣判

高雄一名蔡姓工程生，偷偷跑到一所大學，躲在女廁，2天內用iPhone 11手機偷拍個6名女大生上廁所的畫面，還清楚的拍到女大生的隱私部位。其中一名女大生發現被偷拍而報警處理，經警調閱監視器畫面後，蔡男被逮捕，才發現他手機有多名女大生偷拍畫面。此案由橋頭地方法院審理，法官一審判蔡男6個6月有期徒刑，可易科罰金，蔡男不服上訴，後被改判8個月有期徒刑。

判決書指出，蔡男被逮捕之後，對自己的犯行坦承不諱，涉嫌犯了《刑法》中「妨害性隱私及不實性影像罪」，經查蔡男持具錄影功能之手機，自廁所門板下方，攝得各告訴人臀部或如廁時褪去衣物之隱私部位，屬客觀上足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位或性器，而為性影像，是被告未經各告訴人同意，無正當事由拍攝上開性影像，合於《刑法》第319條之1無故攝錄他人性影像罪之要件。

蔡男先後尾隨多名女大生進入女廁，待她們進入廁所隔間後，蹲在各該隔間外將手機自門縫底下伸入竊錄，侵害不同告訴人各別獨立之隱私、性隱私法益，法官認為他缺尊重他人隱私權之觀念，並侵害告訴人6人性隱私、身心健康之程度非微，所為實有不該，而且6名女大生都不願意和他和解，但蔡男提出自己有混合焦慮及憂鬱情緒適應障礙症，試圖為自己開脫罪行。

一審法官判蔡男依無故攝錄他人性影像罪共7罪，各處6個月有期徒刑，得易科罰金，蔡男不服，主張法院應該數罪併罰，提起上訴，二審法官駁回所處有期徒刑部分，應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1000折算1日。



