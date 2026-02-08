高雄工程行尾牙遭惡煞闖入破壞 負責人遭圍毆擄走丟包

南部中心／呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導

高雄大寮區７日晚間發生一起暴力擄人事件，當時有公司正在舉辦尾牙活動，結果卻有人來砸場，負責人卻遭一群人持棍棒毆打擄走，丟包在堤防，警方找到人時，負責人頭部受傷，還好意識清楚沒有生命危險，郭姓主嫌自行到案，警方也陸續逮捕其他涉案人，依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪移送偵辦。





十人持棍棒砸店，現場留有滿地的碎玻璃。（圖／民視新聞）警方獲報抵達尾牙活動現場，但早已不見涉案人員蹤影，只見大量碎玻璃散落，地面上還有明顯血跡，因為就在不久前，一群人持棍棒在這邊砸店破壞，還毆打公司負責人，將他擄走。目擊民眾vs.記者：「就是他們就這裡集合就衝過去了，都年輕人嗎對都年輕人，有一個被拖走，我只確定一個被拖走。」目擊民眾：「拿那個棒球棒在那邊集合啊，右邊那個玻璃打掉還打那個地上有一個，他就好像針對一兩個人打而已，好像他要把他拉上車把他押走。」

警方快速將嫌犯等共十人查獲，並依法偵辦。（圖／翻攝畫面）事發就在高雄林園，根據了解，一間空間設計公司，晚間舉辦尾牙活動，不過其中37歲的郭姓男包商，在敬酒過程中，與人發生口角，48歲的林姓公司負責人上前勸阻後，郭男就離開現場，但隨後卻找了一群人到場砸店破壞，毆打公司負責人並將他擄走，丟包路邊。高市府林園分局副分局長黃國峰：「警方獲報後立即展開搜尋，於林園區堤防路尋獲林姓負責人，發現其頭部受傷意識清楚，隨即協助就醫無生命危險。」警方火速在五個小時內，查獲犯嫌等十個人，而郭姓主嫌酒醒後，也對自己的行為感到後悔，全案依刑法殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害和毀損罪移送偵辦。

