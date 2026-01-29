高雄左楠區綠營新秀郭原甫 宣布退出黨內初選

郭原甫退選。（圖／翻攝自郭原甫 臉書）





民進黨高雄市議員黨內初選預計3月登場，本要爭取左楠區市議員提名的郭原甫，今（29）日卻突然宣布退選「我將不予登記」。

郭原甫先是分享「去年6月出於對地方服務的熱忱，也深信在地的年輕世代應該承擔更多責任，我選擇投入市議員黨內初選，歷經近8個月的反覆思考與觀察，我更加體會到政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知」，接著便宣布「基於這樣的判斷，我決定不登記本次市議員黨內初選」。

郭原甫解釋「在派系競爭與資源差距的現實環境下，這並非我所期待、也不願複製的政治樣貌，未來我仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷，至於將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟會親自向大家報告」。

