高雄左楠議員初選綠營「7搶4」 尹立獲周春米力挺

民國115年地方大選逼近，高雄市左楠區議員選戰激烈，綠營初選呈現「7搶4」態勢，有意爭取提名的人選各自出招，盼能博取更多選民支持，投入選戰的前高市文化局長尹立17日親自拜會屏東縣長周春米，並致贈紅包袋與斗方，也獲得周春米支持。

尹立投入左楠地區初選選戰後，不斷勤走基層，他於16日陪同剛贏得高雄市長初選的立委賴瑞隆車掃謝票，並於17日親自拜訪周春米，致贈由其妻子、藝術家「萬歲少女」設計的年節紅包袋與斗方，分享設計走入生活、文化融入日常的理念。

對此，周春米表示，日前尹立發布與她合拍的推薦影片，談及2人多年前的緣分，當時尹立為其律師事務所設計名片，展現出高度的專業與美感，令人印象深刻。後來看到尹立進入高市府文化局服務，在多項重要文化建設與政策推動上展現亮眼成果，從理念到執行，每一步的累積都令人感佩。

談及尹立投入市議員初選，周春米直言，這是一條相當艱辛的道路，但也因此更能看見其願意承擔的決心。她強調，尹立是她心中「最有潛力、也最有能力」的參選人，期盼高雄鄉親一起給予支持。

