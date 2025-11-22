高雄左營凌晨轎車怠速擾民 駕駛爛醉「連話都說不清」送辦
〔記者洪臣宏／高雄報導〕一部轎車今(22)日凌晨在左營區進學路長時間怠速，擾人清夢，警方獲報處置，發現65歲許姓駕駛爛醉如泥，轎車車頭有碰撞痕跡，經調閱監視器沿途沒有肇事，不過確認他酒駕，依公共危險罪嫌送辦。
左營分局左營派出所今凌晨1時許獲報，一部轎車於左營區進學路長時間怠速，警方到場發現許男泥醉語焉不詳，施測呼氣酒測值已逾0.25mg/L觸犯公共危險罪嫌，依現行犯逮捕，惟許男表示身體不適，已送往醫院治療中。
員警發現許男駕駛的轎車車頭有碰撞跡象，調閱相關監視器影像，許男自住家出門時，車頭已有碰撞痕跡，沿途亦無發現另有肇事情事。
