高雄左營區建業新村歲末復古金龜車派對。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄最 Chill 的活動來了！27日、28日一連兩天，在左營區建業新村舉辦【OPEN 眷 IN 建業新村】歲末復古金龜車派對，在充滿時光感的眷村，集結了經典金龜車、搖擺爵士與懷舊民歌演唱以及市集， 邀請您換上復古裝扮，來場老派的浪漫約會。

大經典亮點，除了經典金龜車大集結，可近距離欣賞可愛復古金龜車，，還有獨家體驗的園區活動店家消費集點，即可免費搭乘金龜車兜風，體驗眷村巷弄風情， 而聽覺饗宴，則有爵士與民歌的演唱，讓不同時空的音樂，帶你回到往日情懷美麗回憶的一段時光中。

活動時間為27日星期六至廿八日星期日一連兩天，從下午一時卅分至晚上六時卅分；27日下午二時卅分有懷舊金曲演唱、下午四時復古爵士 SWING 派對，享受音樂與舞蹈，並同時舉行開幕式，晚上七時Open Jam；28日下午四時有經典民歌。

眷村風格市集與選物，精選十四家在地品牌，從旗袍體驗、特色美食到藝文選物。好康加碼，活動期間合作店家皆有專屬優惠；精選品牌活動協辦店家有：梅琴洋行、17文苑旗袍好食光、博漢蔘業、禾屋餐館、龍上藝術空間、建業新村8美三川、植月選物喫茶、參陸之壹創意工作室、落塵圖像、嵐清音樂藝術、丈引小院、依依良品民宿、建芮影像工作室、大居雞蛋糕。