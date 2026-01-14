高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死

即時中心／劉朝陽報導



台電高雄區處左營二次變電所今（14）日上午發生工安意外，一名台電人員在變電所作業時，疑似操作鐵捲門過程中遭鐵門夾住。消防局接獲通報後，立即派遣人車趕往現場搶救，但該名工作人員已無生命跡象。

左營分局表示，上午7時47分接獲報案，左營區鼓山三路一處變電所內，有人遭鐵捲門夾住。經查死者為張姓男子，疑於操作鐵門時不慎發生意外。

警方隨即在現場拉起封鎖線，並通報鑑識人員到場採證、調閱相關監視器畫面。



警方指出，已依規定通報相關單位，後續將進一步釐清事故發生原因，是否涉及設備或操作流程問題，仍待調查。





