高雄左營圓環煙霧瀰漫引恐慌 警：貨車車輛異常

高雄市 / 綜合報導

北捷事件引發全國關注同時，昨(20)晚間高雄有民眾在左營區南門圓環周邊，看到一部貨車不斷冒出白煙，現場整個煙霧瀰漫，而他的前方還停著一部警車，嗅到不尋常味道。

畫面曝光後，不少網友嚇到追問說，是怎麼回事？難道是煙霧彈嗎？對此，轄區警方隨即發出聲明要大家別緊張，當時是小貨車因機油進入油箱導致，駕駛察覺不對，正準備前往車廠，沒想到敏感時間點上引發大家恐慌。

原始連結







更多華視新聞報導

左營槍殺命案槍手仍未落網 不排除翻進高雄大學？

高鐵左營站月台與高雄捷運連通道工程 預計最快明年3月動工

高雄左營槍擊案 男當街遭行刑式射殺嫌犯仍在逃

