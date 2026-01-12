高雄左營工地鐵板墜落 波及3機車、險砸人

靠近人行道的機車停車格，倒了好幾輛機車，這些車上頭還覆蓋著鐵板。有民眾發現這從對面這處正在施工中的大樓飛落，有人目擊自己的車子受損，還有人險些被打中。

高雄市民說，「它應該沒有防護好啦，它那個防護的網應該沒有弄好。」

另一名高雄市民認為，「應該要先調查一下，先看看怎麼樣再繼續施工。安全吧，對呀，高雄市民的安全最重要吧。」

事情發生在11日下午，事發沒多久，戴著安全帽的工作人員回到現場搬運鐵板。第一時間市府請土木技師公會派員前往勘查，初步認定違反《建築法》。

高市工務局建管處課長林崇斌表示，「那因確實違反《建築法》第63條，本局即刻勒令停工，並裁罰新台幣9萬元整。」

12日上午重回事故現場，還有遭毀損的車輛停在停車格，市府也再次勞檢。工地負責人坦承掉落鐵板屬工地內的物品，已積極聯繫車主，承諾負起所有賠償責任。

高雄近來建案多，市府統計2024、2025年，高雄建商新建案與實際開始動工數量分別是153以及168案，不少案場都有趕工壓力，市府也得緊盯施工安全以及相關防護，避免輕忽造成人員傷亡，累計去（2025）年巡查全市建築工地安全件數共計980場次，涉公安遭停工件數有21件，共計裁罰新台幣207萬元。