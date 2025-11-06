高雄左營日式拉麵 25年料理經驗熬出蝦香濃郁湯底
美食中心/綜合報導
《初狩拉麵》創辦人用25年經驗 熬出一碗左營深夜食堂的溫度
在高雄的深夜裡，想找到一碗真正用心熬煮的拉麵並不容易。當宵夜多以速食填補飢餓，有人卻選擇用時間與職人精神，熬出屬於夜晚的溫暖滋味。
在高雄左營拉麵店的競爭激烈中，初狩拉麵以深夜時段持續營業的姿態，成為不少人心中獨特的存在。這家位於自由二路的左營日式料理推薦名單常客，創辦人曾在日本工作多年，擁有超過25年的料理經驗。從「板前拉麵」到今日的初狩拉麵，品牌的轉變反映出他對日式拉麵文化的堅持與對家鄉市場的理解。
「我只是想回到最初的感動。」創辦人低調地說。他觀察到，在高雄的深夜，特別是左營一帶，想吃到一碗安心、道地的高雄日式拉麵其實不容易。於是他決定從湯頭下功夫，打造一間能代表自己理念的店，讓更多人能在深夜裡，吃到一碗有故事的高雄特色拉麵。
填補高雄宵夜美食空缺 打造左營排隊美食新指標
選擇成為一間 左營深夜食堂，對初狩拉麵而言，並非噱頭，而是源自對城市節奏 的敏銳觀察。店舖每日營業至凌晨 12 點，成為許多高雄宵夜美食愛好者的固定去處。對於晚歸的上班族、學生或習慣夜生活的族群來說，這裡不僅是一個用餐地點，更是卸下疲憊、療癒情緒的出口。
而這樣的營業方式，也逐漸讓初狩拉麵成為左營排隊美食之一。每到用餐時段，門口常可見排隊人潮，其中不乏特地從外區前來的饕客，只為品嚐一碗在地少見的高雄濃厚系拉麵。創辦人坦言：「我們做的不多，但每一碗都希望能溫暖一個人。」這份低調卻堅持的理念，正是初狩拉麵能在眾多高雄拉麵推薦店家中脫穎而出的原因。
一碗高雄蝦味拉麵，講的不只是味蕾 而是生活態度
在初狩拉麵的菜單中，最受矚目的莫過於「蝦蝦味噌拉麵」。這碗使用每日現熬蝦頭、加入豬骨高湯熬製16小時的湯頭，打造出濃厚卻清爽的湯底，成為初狩拉麵的標誌性產品，也讓它被列為高雄蝦味拉麵的代表之一。
與一般湯粉調製不同，這裡的湯底完全由原型食材熬製，無化學添加，搭配芝麻、自製蝦油與富有彈性的麵條，呈現出層次豐富又濃而不膩的口感。許多網友也在高雄IG打卡美食推薦中提到：「蝦味超鮮，湯喝光也不會膩，完全是我心中的高雄特色拉麵。」
創辦人笑說：「我不是做創意拉麵，我是想讓人回到對拉麵最原始的感動。」這碗湯，也正是他想傳達的生活態度：慢一點，才能吃到真正的味道。
從左營必吃美食到高雄拉麵地圖 承載顧客的情感與記憶
除了湯頭，初狩拉麵的存在對某些人來說，已不只是餐廳。創辦人回憶，一位癌末弟弟曾多次來店裡吃麵，離世後，姊姊獨自來用餐，只為再嚐一次弟弟最愛的味道。「那一刻我才真正明白，一碗麵可以承載很多故事。」
如今，初狩拉麵不僅在左營平價日料中建立口碑，也被納入越來越多高雄拉麵地圖推薦名單，逐漸擴展到仁武與其他行政區。在這座城市的某個深夜角落，有一碗湯不靠行銷、不靠話題，只靠真材實料，靜靜地等待每一位願意放慢腳步的你。
想多了解？深夜拉麵的常見疑問解答
Q1：高雄深夜想吃拉麵，有什麼推薦選擇？
A：在高雄，深夜能找到還在營業的拉麵店並不多，而《初狩拉麵》正是其中之一。店內營業至凌晨，成為不少人心中的高雄宵夜美食代表。
Q2：《初狩拉麵》最受歡迎的餐點是什麼？
A：最多人推薦的就是「蝦蝦味噌拉麵」。這款被稱為高雄蝦味拉麵代表的餐點，使用豬骨熬煮16小時的湯底，搭配新鮮蝦頭與蝦油，湯頭濃郁卻不膩，是許多饕客在高雄特色料理中必點的選擇。
Q3：價格如何？算是平價還是高價？
A：《初狩拉麵》的餐點價格大多落在190～260元間，相較於其他日式餐館，屬於平價日料範疇。對於拉麵愛好者來說，這樣的價位與用料相對合理。
Q4：除了左營，還有其他分店嗎？
A：目前除了左營店本店之外，在仁武區也設有分店。未來有望拓展至更多行政區，甚至跨縣市，讓更多人能將這碗拉麵加入自己的高雄拉麵地圖。
《初狩拉麵》
地址：高雄市左營區自由二路452號對面
連絡電話：0987-023-455
官方FB：https://rink.cc/dr8s3
官方IG：https://rink.cc/o3qth
Google地圖：https://rink.cc/koilu
（最新資訊請以商家公告為準）
