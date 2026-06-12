高雄左營果貿地段推都更 副市長林欽榮北上招商
南部中心／綜合報導
具有豐富歷史文化的高雄左營果貿地段，地理環境相當優越，高雄市府積極推動都更案，6月12日由副市長林欽榮北上舉辦招商說明會，邀集民間團隊和市府共同投資，打造北高雄新地標。
高雄市副市長林欽榮（中）北上舉辦招商說明會，邀集民間團隊和市府共同投資，打造北高雄新地標。（圖／民視新聞）
坐落在高雄左營精華區的果貿地段，交通方便，串連北高雄各百貨商圈，生活機能便利，高雄市府將推動都更，12號副市長林欽榮，帶隊北上招商，希望邀集優秀開發團隊，參與投資。
高雄市副市長林欽榮說：「公辦都更這個重點，它是用所謂的一塊基地，合計有2.48公頃，它的地號在左營區果貿2地號跟2-9地號，那麼一半就是由民間來總體投資。」
看準左營果貿地理環境優越，這次有2筆地號土地，由公辦都更招商，預估可引進大約146億元民間投資，公家與民間合作，活化2.48公頃的市有土地，打造研教園區、多功能活動中心、住宅和店舖，將成為北高雄新地標。
左營果貿的都更案，預計建造研教園區、多功能活動中心、住宅和店舖。（圖／翻攝畫面）
高雄市副市長林欽榮表示：「不只是公辦都更而已，更重要的是促成國家公共建設，用公辦都更來促成，市政府有30幾億的一個投資案。」招商說明會，吸引各界廠商，熱情參與，左營舊城即將轉型，打造兼具歷史文化、人才培育與產業創新的科技城市。
原文出處：打造北高雄新地標！左營果貿地段推都更 副市長林欽榮帶隊北上招商
更多民視新聞報導
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠500萬
酒店小姐爆「收入逼近千萬」全場看傻！內行揭密：不靠接S
不只臉書無法用！「脆」、IG、Messenger通通大當機 網友全崩潰了
其他人也在看
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
美伊簽和平協議有望！美股四大指數全紅 道瓊漲353點、費半揚1.52%
美國和伊朗傳出最快14日將簽署和平協議，加上太空探索公司Space X上市成本日最大焦點，投資人信心大增，週五（12日）四大指數收盤齊揚。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
台股狂飆外資卻沒來？ 林昌興爆下週兩大核彈級風暴 大盤恐回測
台股近期走勢震盪劇烈，隨著指數叩關4萬點大關，不少投資人關心多頭信心是否已經全面回歸。對此，知名財經節目主持人林昌興在節目中直言，雖然指數出現強勢反彈，但他個人絕不認為眼前的危機已經完全解除，這波大漲並非多頭安全訊號，提醒網路族與股民千萬不要盲目追價。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
全台最大好市多來了！陪伴高雄20多年 好市多創始店7月搬新家
全台最大好市多來了！陪伴高雄會員超過20年的好市多高雄店即將搬遷。好市多今（12）日宣布，高雄店將自現址中華五路搬遷至高雄市前鎮區智科路，新店預計於7月3日正式開幕，主打全台最大賣場規模、海景第一排以及全台最多汽機車停車位等三大特色。
鄭麗文稱成功訪美激怒民進黨 陳鳳馨解析綠媒報導三部曲：唱衰、抹紅，還有這一招
國民黨主席鄭麗文11日於大華府地區舉辦的僑宴中致詞表示，此次訪美的成功激怒民進黨政府，並指控親綠媒體不斷造謠，民進黨對自己的好表現非常緊張。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，鄭麗文此次訪美試圖打破美國的框架，挑戰相當大，但能讓台灣找到不一樣的路。鄭麗文此次行程的豐富度是過往其他台灣政治人物訪美未曾有過的，國民黨應好好整理成新聞稿對外說明......
高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人中鏢
[NOWNEWS今日新聞]疾管署今（12）日公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件，疾管署成立機動防疫隊，支援高雄市各項防治工作。依衛生單位疫情調查，相關個案具共同活動史。指標個案為高雄市三民區70多歲...
冷眼集／因人設事？又見綠能你不能
立法院昨三讀通過藍白共提的「公職人員選舉罷免法」修正案，遭民進黨鋪天蓋地批評是為新竹市長高虹安涉誣告案而解套，但民進黨似乎忘了，自家人民進黨立委林淑芬也提出修法版本。綠營不斷質疑民眾黨因人設事，豈不是五十步笑百步、龜笑鱉無尾？
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
綠營民調領先就照單全收？柯競辦嗆賴瑞隆：同樣邏輯，新台灣國策智庫算不算「自產自銷」？
高雄市長選戰未演先熱，繼TVBS日前公布民調後，新台灣國策智庫今（12）日再發布最新高雄市長民調，顯示民進黨提名人賴瑞隆以46.2％支持度領先國民黨提名人柯志恩的28.4％。對此，柯志恩競選辦公室表示，尊重各項民調結果，也會將民意作為重要參考依據，但若民調淪為特定政治陣營「有利就相信、不利就否定」的操作工具，社會大眾有權提出質疑與檢驗。執行長陳致中早在今年5......
北士科輝達總部風水曝！命理師揭「玉帶環腰+臨水聚財」格局：規劃得宜能成龍頭
此福地如果規劃得宜，企業能在此地掌握國際決策權、資訊權與市場節奏，成為真正的「龍頭」。象徵著企業未來的繁榮與財運，發展將如日中天，財源滾滾。輝達（NVIDIA）將台灣新總部「Constellation（星群）」落腳北投士林科技園區（北士科），星群Constellation 總部園區整體投...
輝達面試不看履歷？黃仁勳曝徵才最愛「一種特質」
黃仁勳日前旋風訪韓，首度合體「國民MC」劉在錫，並登上知名談話性綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，節目播出後，直接創下全國 5.7% 的驚人收視率，同時也是該節目2026年來收視率最高的一集。其中，黃仁勳在節目中還大方分享自己徵才的心路歷程，他強調面試者「一種特質」，是他真正願意錄取的條件之一。
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。