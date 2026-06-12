高雄左營果貿地段推都更 副市長林欽榮北上招商

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南部中心／綜合報導

具有豐富歷史文化的高雄左營果貿地段，地理環境相當優越，高雄市府積極推動都更案，6月12日由副市長林欽榮北上舉辦招商說明會，邀集民間團隊和市府共同投資，打造北高雄新地標。





打造北高雄新地標！左營果貿地段推都更 副市長林欽榮帶隊北上招商

高雄市副市長林欽榮（中）北上舉辦招商說明會，邀集民間團隊和市府共同投資，打造北高雄新地標。（圖／民視新聞）

坐落在高雄左營精華區的果貿地段，交通方便，串連北高雄各百貨商圈，生活機能便利，高雄市府將推動都更，12號副市長林欽榮，帶隊北上招商，希望邀集優秀開發團隊，參與投資。

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高雄市副市長林欽榮說：「公辦都更這個重點，它是用所謂的一塊基地，合計有2.48公頃，它的地號在左營區果貿2地號跟2-9地號，那麼一半就是由民間來總體投資。」

看準左營果貿地理環境優越，這次有2筆地號土地，由公辦都更招商，預估可引進大約146億元民間投資，公家與民間合作，活化2.48公頃的市有土地，打造研教園區、多功能活動中心、住宅和店舖，將成為北高雄新地標。





打造北高雄新地標！左營果貿地段推都更 副市長林欽榮帶隊北上招商

左營果貿的都更案，預計建造研教園區、多功能活動中心、住宅和店舖。（圖／翻攝畫面）

高雄市副市長林欽榮表示：「不只是公辦都更而已，更重要的是促成國家公共建設，用公辦都更來促成，市政府有30幾億的一個投資案。」招商說明會，吸引各界廠商，熱情參與，左營舊城即將轉型，打造兼具歷史文化、人才培育與產業創新的科技城市。





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