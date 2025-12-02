高雄左營槍擊案 槍手逃亡海外檢方發布通緝

（中央社記者張已亷高雄2日電）羅姓通緝犯8月在高雄左營遭槍殺。檢警偵辦數月，查出凶嫌為27歲男子楊云豪，經調閱監視器及帶回多人到案，研判楊男犯後最終是從屏東縣出境，橋檢依殺人等罪嫌對楊男發布通緝。

全案起因有多項前科且因詐欺和竊盜等案遭通緝的51歲羅姓男子，於8月22日上午在高雄市左營區遭人當街開槍，頭部、頸部、腹部等處中槍，最後在家門前附近倒地身亡，後續經鑑識中心人員在現場搜尋，總計拾獲16顆彈殼。

高雄市政府警察局刑事警察大隊及左營分局等單位組成專案小組調查，槍手在羅男出沒點附近埋伏許久，且犯後駕駛白色權利車逃逸，並在橋頭區甲典街與田中路口下車放火滅證，製造追查斷點。警方判斷此案應為預謀計畫性犯案。

案發至今歷時3個多月，專案小組人員表示，經調閱監視器追查，並陸續將多名相關人員帶回釐清案情，查出槍手為有傷害等前科的27歲男子楊云豪，且楊男犯後逃亡至桃園、新竹等地，約在案發一週後，才從屏東縣東港鎮出境逃亡海外。

另外，檢警持續傳喚或拘提多名涉案人士，包含涉案車輛車主及接應共犯等人，訊後部分人員遭限制住居、出境出海或交保。橋頭地檢署近日依殺人等罪嫌對楊男發布通緝。（編輯：張雅淨）1141202