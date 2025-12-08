高雄左營槍擊案 9人起訴、槍手及主嫌逃亡遭通緝

（中央社記者張已亷高雄8日電）羅姓通緝犯8月在高雄左營區遭槍殺，檢警查獲以范姓主嫌為首的犯罪集團。橋檢今天偵結，依殺人等罪嫌起訴9人，楊姓槍手及主嫌范男等4人潛逃，刑事警察局將跨境追緝。

高雄市政府警察局今天在左營分局召開說明會。高雄市政府警察局刑警大隊長鄢志豪表示，專案小組採跨區團隊檢警合作，調閱大量監視器畫面以車追人，發現此案由范男涉嫌謀劃並指派楊男作案，事後再調派車輛接應並製造斷點，後續再安排船隻逃亡國外。

廣告 廣告

鄢志豪指出，分析查出接應車輛計13部、斷點有17處、犯嫌人數計30人，范男於案發當天即搭乘飛機出國，楊男在案發後換裝由共犯駕駛接應北上至桃園藏匿，再由偷渡集團掩護下至屏東搭乘漁船潛逃出境。

高雄市警察局新聞稿表示，追查出涉案車輛7部、作案槍械2支，並對共犯與提供作案車輛的權利車供應商及掩護偷渡及潛逃出境集團成員等人，依殺人、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。潛逃出境的楊男等人，將報請刑事啟動國際合作追緝。

警方指出，此案為跨國計畫性犯罪，疑因毒品糾紛，初步研判楊男及范男逃往柬埔寨或其他東南亞國家。該犯罪集團4月起便策劃預備，以槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿、偷渡出境等5個集團為核心犯罪架構，以利密謀犯案及事後脫逃。

各集團分別擔任規劃任務與執行作案、在羅男住家附近安裝設備及掌控羅男行蹤、提供作案車輛預置特定山區備用、執行轉運載送藏匿工作及安排漁船偷渡出境前往國外等。

高雄市警局刑事鑑識中心主任謝金霖說明，法醫相驗解剖，羅男身中12槍，其頭、胸、背等多處受槍傷，其中有6槍貫穿、6槍未貫穿，正式死因待確認。另外，從槍管及滑套等部分，研判被焚燒手槍為貝瑞塔槍枝，再從槍手作案及逃逸路線軌跡，從其藏匿處的毛髮等相關生物跡證，確認槍手為楊男。

橋頭地檢署表示，今天偵結起訴，依殺人等罪嫌總計起訴9人，其中7人聲押獲准，另通緝逃亡的范姓主嫌、楊姓槍手等4人。（編輯：陳清芳）1141208