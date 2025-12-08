高雄左營當街行刑式槍殺通緝犯 檢方起訴9人、槍手及主嫌4人已潛逃出境

羅姓通緝犯8月22日在高雄左營區遭不明人士以行刑式槍決當街射殺，頭頸中彈當場身亡。經檢警偵辦，查獲以范姓主嫌為首的犯罪集團。橋頭地檢署今天（8日）偵結全案，依殺人等罪嫌起訴9人，至於潛逃境外的楊姓槍手及范男等4人，將透過刑事警察局跨境追緝。

高雄左營8月22日上午發生槍擊案，羅姓男子遭不明人士以行刑式槍決當街射殺，羅男頭頸中彈當場身亡。（資料照／高市左營警分局提供）

高雄市政府警察局今天在左營分局召開說明會，指出此案為跨國計畫性犯罪，疑因毒品糾紛，初步研判楊姓槍手及范男逃往柬埔寨。該犯罪集團自4月起便策劃行動，以槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿、偷渡出境等5個集團為核心犯罪架構。犯罪集團在羅男住家附近安裝設備及掌控羅男行蹤、提供作案車輛預置特定山區備用、執行轉運載送藏匿工作及安排漁船偷渡出境前往國外等。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心主任謝金霖說明，經過法醫相驗解剖，羅男身中12槍，其頭、胸、背等多處受槍傷，其中有6槍貫穿、6槍未貫穿，正式死因待確認，另外，從槍管及滑套等部分，研判被焚燒手槍為貝瑞塔槍枝，再從槍手作案及逃逸路線軌跡，從其藏匿處等地發現的毛髮及握把或開關上採集相關生物跡證，確認槍手為楊男。

高雄市政府警察局刑警大隊長鄢志豪表示，此案動員警力組成專案小組，採跨區團隊檢警合作，調閱大量監視器畫面等科技偵查方式，以車追人，發現此案由范男涉嫌謀畫並指派楊男作案，事後再調派車輛接應並製造斷點，後續再安排船隻逃亡國外。



鄢志豪指出，分析查出接應車輛計13部、斷點有17處、犯嫌人數計有31人，而范男於案發當天即搭乘飛機逃往柬埔寨，楊男則在案發後換裝，從高雄轉搭由共犯駕駛接應車輛潛逃至台南，當天再經嘉義、雲林、南投及彰化逃逸至桃園藏匿，最後在偷渡集團掩護下至屏東搭乘漁船潛逃出境。



高雄市政府警察局表示，追查出涉案車輛7部、作案槍械2支，並對槍手集團共犯與提供作案車輛的權利車供應商以及幕後掩護偷渡及潛逃出境集團成員等人，依殺人、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，至於潛逃境外藏匿的楊男等人，將報請刑事警察局啟動國際合作追緝。



橋頭地檢署表示，今天偵結起訴，依殺人等罪嫌總計起訴9人，其中7人聲押獲准，另通緝逃亡的范姓主嫌、楊姓槍手等4人。