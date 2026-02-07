高雄左營眷村年貨大街開跑
圖說：2026第三屆高雄左營眷村年貨大街於左營文化園區登場。（圖片來源：高雄市政府提供） 2026第三屆高雄左營眷村年貨大街於左營文化園區熱鬧登場，高雄市長陳其邁親自出席，與地方民眾一同感受濃濃年節氣氛。左營楠梓市議員參選人、前青年局長張以理也到場共襄盛舉，張以理身著日前亮相的新戰袍，這件由張以理發想的戰袍，胸前紅色V字呼應超人力霸王的主題，同時呈現陳其邁子弟兵被市長訓練成超人民代，成為現場吸睛亮點。 左營為全台海軍眷村聚落規模最大的地區，擁有最濃厚、最道地的年節氛圍。左營海軍眷村年貨大街綿延逾百公尺，集結約160個攤位，從湖南臘肉、廣式臘腸等傳統眷村美味，到特色餐車及文創手作一應俱全。 陳其邁表示，提到左營就會想到集結大江南北美食的果貿社區，並感謝眷村文化協會長期投入與努力，促成南北年貨美食齊聚一堂，市集內容豐富、多元，宛如各地特色匯聚，推薦市民朋友來左營採買年貨，絕對是最佳選擇。
圖說：張以理超人裝亮相年貨大街，服裝被市長陳其邁打趣。（圖片來源：高雄市政府提供） 活動互動過程中，陳其邁市長看到張以理外套上的字樣，笑著打趣說：「你為什麼要把內褲印在胸前？」張以理立刻回應：「市長啊，這是向超人力霸王致敬啦！」還得意擺出「Team Taiwan」姿勢，引來現場笑聲不斷。
張以理表示，左營是全台保存最完整的眷村聚落之一，建業新村周邊串聯蓮池潭、龍虎塔、春秋閣等景點，透過年貨大街的舉辦，不僅讓民眾採買年貨，更讓更多人重新走進左營、認識眷村文化，這正是地方活動最有價值的意義。
2026第三屆高雄左營眷村年貨大街自2月6日起至2月15日止，平日15:00至22:00、假日10:00至22:00，於左營文化園區（建業新村海平路口與實踐路）舉行，主辦單位邀請全國民眾把握春節前夕，走進左營感受最有年味的眷村市集。
