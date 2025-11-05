高雄左營親子班 家長重溫兒時記憶

高雄左營親子成長班，家長們玩起團隊遊戲，彷彿回到童年時光，大小朋友玩起「泡泡龍」遊戲，長長人龍圍成圈才是挑戰開始，透過遊戲感受同心協力的重要。

「右、左、右、左。」

泡泡龍接力賽，除了第1人，誰的手碰氣球先出局。

「你們怎麼那快，對對對，就是這樣。」

由短龍、變長龍，有球爆破、也有球掉落，現場笑的笑、唉呀唉唉叫。

家長：「因為我可能有偷夾，那個師兄有注意到這樣。」

家長 陳怡君：「第2次就手牽手，牽很緊，最後再臨門一腳，就成功了。」

家長：「在移動過程中，就會(氣球)掉落的情形，互相溝通環節，是滿重要。」

雙手的溫柔，一一圈出南美洲部落的古老工藝，生命之眼。

家長 何敏禎：「媽媽其實並不是天生就是很會，但是至少它是我，很用心來努力過的，對，然後呈現給我的孩子。」

「那下次輪到你們喔。」

家長：「參加小孩子的親子活動，大家都很高興，玩在一起，讓我感覺說，回憶看到小時候我很高興啊。」

家長 李豐昇：「抽到這個琉璃珠，沒有照到陽光的話，它就黯淡一點，會收斂自己，陽光進來的時候，它就會照亮別人。」

家長 莊明順：「因為我們所受到的(教育)，都是以前的東西，(孩子)他們的成長，會給我們以前的東西補足，或者是讓我們的一些，以前的東西，更加地豐富。」

美麗圖騰繽紛多彩，儘管歪歪斜斜，卻是爸爸媽媽對孩子的祝福守護。

