高雄左營連鎖餐飲傳「菠菜有蝸牛」 衛生局急查：未發現異物

高雄左營連鎖店青菜疑含蝸牛，衛生局查驗未發現異物。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

近日有民眾於社群媒體反映，左營區某連鎖餐飲店販售之青菜疑似含有蝸牛，引發食品安全疑慮，高雄市政府衛生局今（7）日派員到店查察，現場確認待烹煮菠菜未發現蝸牛或其他異物，業者表示尚未接獲消費者相關反映，並將加強員工食材前處理及異物檢視。

衛生局指出，業者必須遵守《食品安全衛生管理法》第17條及「一般食品衛生標準」第3條規定，不得有肉眼可見異物、蟲體或寄生蟲等情形。

查察過程中，業者作業環境符合「食品良好衛生規範準則」，並已定期委託合格廠商進行病媒防治，同時完成食品業者登錄及產品責任險投保。

衛生局呼籲業者依規加強食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，確保消費者食的安全；並提醒民眾，如對食品有消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線，若有食品衛生問題，亦可聯繫衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

