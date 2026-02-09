高雄左營驚爆搶案！嫌搶240萬現金再劫車 竟是多年好友犯案

【緯來新聞網】高雄市左營區今（9日）發生一起搶劫案件，嫌犯搶走240萬現金，警方獲報後成立專案小組追查，鎖定嫌疑人士，約2個多小時在翠華路與大中路匝道口，將嫌犯攔截圍捕，並在車內查獲現金，目前已將嫌犯帶回分局偵訊，詳細案情有待調查釐清。



警方調查，72歲游姓男子與30歲傅姓男子相識多年，去年5月曾將BMW自小客車無償借給對方使用，近期打算取回車輛，並另外再借240萬新台幣給傅男，雙方約定在新左營站外碰面交付。

廣告 廣告

高雄左營發生一起搶錢劫車事件。（圖／翻攝畫面）

沒想到，清點財物時發生口角，傅男趁隙將車輛和現金一併帶走離去。警方獲報後立刻以車追人，下午14時50分許在翠華路與大中路口攔獲傅男，當場查扣涉案BMW自小客車及現金240萬元，全案依涉嫌刑法侵占罪，將傅男移送橋頭地檢署偵辦。



警方呼籲，民眾涉及金錢或財物借貸時，應審慎評估並保留書面資料，以保障自身權益，避免衍生法律糾紛。



驚險一幕被路人目擊，在Threads發文直呼：「2台警車直接趁紅燈堵住出口抓人，超帥」，看得他心驚膽跳，全程有夠刺激，也好奇警方是怎麼計算的，這麼剛剛好，「好像電影情節」。

更多緯來新聞網報導

蔡淑臻師弟太會演！剛拿下視帝又雙料入圍國際大獎

TWICE 彩瑛確定缺席高雄場 患迷走神經性暈厥停工到年底