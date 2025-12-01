高雄左營「通緝犯遭亂槍打死」！ 兇手傳已潛逃出境

高雄市一名詐欺通緝犯羅天義，今年（2025年）8月下旬在左營區豪宅外遭槍手近距離連開16槍身亡，警方動員上百名警力追緝，調閱數百支監視器後鎖定一位設籍新北市的27歲男子楊云豪涉嫌重大，但目前傳出他竟在幕後藏鏡人協助下，成功從屏東偷渡出境，檢方緊急在上月28日對他發布殺人通緝。

羅天義遭狙殺前的最後身影。（圖／資料畫面，中天新聞）

回顧整起案件，51歲的羅天義曾涉毒品案件，後來又因詐欺案變成通緝犯，今年8月22日清晨近7點，他從左營區文學路豪宅住處外出，正在遛比特犬時遭到蓄意埋伏的黑衣槍手狙殺。槍手掌握羅男生活作息，埋伏近50分鐘後發動攻擊，朝頭部、腹部、頸部等要害連開16槍，羅男至少身中5彈當場倒臥家門口，送醫不治。

羅天義遭狙殺後，槍手搭的車迅速被燒毀滅證。（圖／資料畫面，中天新聞）

行兇後，槍手跑步跳上一輛BMW轎車，撞壞停車場柵欄後迅速開走，最後將車開到橋頭區甲典街與田中路交叉口的偏僻處，連同犯案的槍一起放火燒毀滅證，警方循線找到該車，一查發現是權利車，後來又傳出槍手燒車後，變裝翻牆潛入高雄大學校內，步行一段離開後，繼續攔了計程車搭往「指定的地點」，最後在多名共犯接應下繼續逃亡。

警方逮捕多名嫌疑人帶回偵訊。（圖／資料畫面，中天新聞）

警方專案小組先後在新竹、桃園等地逮捕該輛權利車的車主、掮客及仲介等10餘人，但由於槍手刻意設下斷點，警方請來「鷹眼小組」，從落網接應者供出的線索中，查出槍手身分疑似為居住新北市的楊云豪。

27歲的楊云豪經歷也被起底，他在新北市三重、土城一帶當小混混，7、8年前就犯下結夥押人討債、砸海產店的「事蹟」，還曾當過詐團車手，以及在新北市某酒吧前，跟友人痛毆路過的許姓男子還砸車，只因為認為對方在瞪自己，作風相當兇狠。根據《聯合新聞網》的報導，他在幕後藏鏡人的幫助下，先跑到桃、竹一帶躲藏，專案小組循線殺到新竹時，又被接應「南返」屏東，潛逃出境時間疑為案發1周後，從屏東東港搭上一艘小琉球籍的漁船就此人間蒸發。

警方跟海巡合力追緝畫面。（圖／資料畫面，中天新聞）

檢方目前已對他發布殺人通緝，從小混混搖身變成亡命槍手，專案小組推測從縝密的犯罪計畫來看，羅天義被殺跟毒品糾紛相關度極高，目前共有7名涉案人，被依殺人罪共犯收押，載楊云豪出海的小琉球籍漁船船長、負責開車載楊云豪跑路的男子、買賣該輛被燒毀權利車的關係人等，對案情通通推說不知道，並否認涉案，目前都被交保或請回，檢方不服提出抗告，但全遭法院駁回，理由是「證據力薄弱」，羅天義被殺一案目前面臨破案撞牆期。

