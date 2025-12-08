高雄左營16槍殺案偵結！ 27歲槍手遭通緝、犯案過程曝

高雄左營區8月下旬發生一起驚悚槍殺案，羅姓詐欺通緝犯遭槍手連開16槍喪命。檢警近日偵結案件，並曝光兇手犯案過程，包含犯案前4度到死者家門前模擬演練；犯案後則燒車、毀槍，製造斷點。接應車輛多達13台，斷點高達17處。而這名楊姓槍手年僅27歲，涉及多起刑案，在多名共犯接應下，最後從屏東東港偷渡逃亡。檢方已發布通緝。

4度赴死者家前演練 接應車13輛製造17斷點

高雄左營於8月22日發生一起命案，51歲詐欺通緝犯遭槍手以行刑式槍決，狂轟16槍喪命，整起案件背後早有預謀，行動縝密。

主嫌於8月7日先在死者家附近的電線桿加裝遠端監控，再找人頭購買作案車供槍手使用，並預先準備汽油，打算事成後湮滅證據。為了讓槍手熟悉作案路線，在8月15日至17日期間，槍手四度開車到死者家附近模擬演練，為動手做好準備。

整起案件背後早有預謀行動縝密。圖／台視新聞

做案前一天，槍手從家中出發，搭乘白牌車到新竹，途中還停車與妻子相擁告別；之後再前往嘉義取得作案車，開往高雄左營。案發當天清晨5點多，槍手抵達死者家附近的停車場待命，等死者出門遛狗時，隨即狂轟16槍將其狙殺。

槍殺案發生時間序。圖／台視新聞

槍手燒車滅證逃屏東「坐桶仔」逃亡 警逮31嫌

事發隔天，范姓主嫌立即搭機前往柬埔寨。至於楊姓槍手，在犯案後第一時間開車逃逸，先到橋頭燒車、毀槍，以湮滅證據；之後再搭白牌車到高雄大樹東照山路段，並以如廁為由藉機落跑。

接著，他從高雄大樹一路輾轉到台南安南、彰化、桃園、屏東，期間由不同共犯接應逃亡。直到8月30日，4名共犯輪流將槍手載到屏東東港；9月2日他再搭船偷渡出海。整起案件連同共犯在內，警方共逮捕31人，目前檢方已對槍手發布通緝。

犯案後逃亡時間序。圖／台視新聞

27歲槍手涉多刑案前科累累 檢發布通緝追人

這名槍手年僅27歲，經常出沒於新北三重、土城一帶，不僅押人討債、砸海產店，甚至當過詐欺車手，涉入多起刑案，這回犯下槍擊案，狂轟16槍手法冷血，就算成功逃出台灣，檢警勢必仍會將他緝捕歸案。

27歲槍手涉多刑案前科累累。圖／台視新聞

※未經判決確定者，應推定為無罪

※暴力行為不良示範，請勿模仿

高雄／梁子玥、王晨瀧 責任編輯／網路中心

