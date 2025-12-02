高雄左營16槍血案懸宕百日！鎖定槍手 3階段滅證逃亡偷渡遭通緝

高雄左營16槍血案懸宕百日，27歲新北男楊云豪行兇後燒車滅證偷渡出境。資料照片

震驚全台的高雄左營區16槍狙殺命案，案發至今滿百日，橋頭地檢署與警方專案小組經三個多月追查，確認當街槍殺詐欺通緝犯羅天義的槍手，是來自新北市的27歲男子楊云豪。經查楊男犯案後透過燒車、滅證、變裝、多層接應，最後從屏東東港搭漁船偷渡出境，橋檢已於上月28日對楊云豪發布殺人通緝，並將於近日偵結起訴。

今年8月22日清晨近7時，51歲的詐欺通緝犯羅天義於左營區文學路透天豪宅前遛狗時，遭黑衣槍手埋伏近50分鐘，近距離朝其頭部、頸部、腹部連開16槍，羅男身中至少5槍倒地身亡。槍手行兇後，立即跳上一輛BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，隨後於橋頭區偏僻路段焚燒車輛及兇槍滅證，再攀牆進入高雄大學校區，變裝後搭乘計程車逃離，過程宛如犯罪電影。

專案小組動員數百名警力，自北至南調閱超過數百支監視器畫面，甚至包括港口與山區影像，逐步拼湊出槍手逃亡路線。警方以車追人，發現作案用的BMW是經過層層轉手的權利車，先後拘提、傳喚車主、掮客、仲介等10多名關係人。經抽絲剝繭，最終鎖定槍手身分為27歲、混跡新北三重、土城一帶的楊云豪。

據調查，楊男過去雖有暴力討債、砸店、擔任詐騙車手等前科，但多非重罪，此次卻轉變為冷血職業槍手，動機疑與龐大毒品利益糾葛有關。檢警查出，楊云豪犯案後並未立即離境，而是在幕後金主資助下先潛逃至桃園、新竹一帶藏匿，讓警方首次攻堅撲空。其後，他在共犯協助下南逃屏東，於案發約一週後從東港搭乘前往小琉球的漁船偷渡出海，自此「人間蒸發」。

專案小組歷時99天偵辦，共傳喚、拘提逾30名涉案人士，但目前僅約7名被認定涉殺人共同犯意的外圍成員遭羈押。至於涉嫌協助偷渡的船長、部分接送司機及權利車相關人員，則因事證不足或否認犯行，獲交保或請回。

由於主嫌楊云豪已成功潛逃境外，使案件無法進行實體偵審，橋頭地檢署上月已正式對楊男發布通緝，並將於近日偵結起訴相關共犯。



