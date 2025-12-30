高雄巨蛋商圈再現店王 寶雅月租80萬、年砸近千萬卡位





高雄再現店租王！根據內政部實價登錄揭露，位於巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月，由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租總價80萬元承租，一年光租金就要960萬，一舉拿下左營、鼓山地區今年度「月租店王」頭銜。同時，該筆交易也名列今年實價榜中，高雄商用店面月租排行榜第三名，僅次於一心二路「元大銀行」月租85萬元，以及同盟三路「我家牛排」月租84萬元。

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，巨蛋商圈為高雄蛋黃中的蛋黃地段，商業機能成熟、消費集客力強，博愛二路、三路沿線聚集多棟大型透天店面，向來是大型連鎖品牌、車商等業者積極卡位的熱門路段。此次承租的透店面寬約40米、總面積約573.98坪，不僅坪數大、面寬氣勢十足，且自帶停車空間，又正對博愛三路主幹道，具備高度曝光與使用彈性，可說是有實力的業者兵家必爭之地。

黃識頻表示，該透店前身為在地經營約17年的老字號宴會餐廳「東方宴」，去年底遷址至楠梓後釋出，今年10月由寶雅承租，並於近期全面改裝重新開幕。依實價登錄揭露，該店面承租期為十年長約，租金採每三年階段式調漲，推估十年租期，房東可望進帳約一億元租金收入；而博愛路段為百萬月租的大型透店聚落，以該物件規模條件來看，租金水準頗符合市場行情，也反映出核心商圈優質店面的價值。

連鎖美妝百貨遍地開花 這類產品商機看俏

事實上，同樣位於巨蛋商圈，與該透店距離約1公里處，同期間也有另一間大型透店同樣由寶雅進駐；觀察該業者近期展店版圖可說是遍地開花，根據品牌官網公告，單是今年12月，全台就有16間新門市開幕，等於平均每2天就有一家新店亮相，其中台南、高雄店數就佔了一半，12月就有8間新門市進駐，包括以月租金52.5萬元卡位安平區「古都大舞廳」舊址，另以月租32萬元進駐成大商圈的雙層樓店，均創下該區段近2年來月租金次高紀錄；同樣為連鎖美妝品牌的屈臣氏，也以月租金20萬元，租下高雄義享天地商圈2層樓店面，展現強勁展店與承租實力。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察這類連鎖藥妝、生活百貨在南二都的展店規模，多數選擇大型透天店型、其次為樓店店型，以1+2樓或1樓搭配地下室需求為主，顯示對單店規模、展示面積與消費體驗的要求，且多布局在人流穩定、消費力明確的成熟商圈，即便租金門檻高，但核心商圈能見度與集客效益佳，具備足夠的營收支撐力，也促使品牌業者更願意長期深耕，直接以長租約卡位。

李家妮指出，除了熱門商圈外，也向非都會區與偏鄉延伸，像是高雄阿蓮、湖內區，皆同步迎來大型連鎖品牌進駐，補足當地消費機能缺口，雖然人流密度不如市區，但居民消費黏著度高、競爭相對低，加上租金水位較親民，對連鎖通路而言，反而有利於長期經營與據點布局，相對也推升市場大型店面的租賃行情與需求。

（封面圖／台灣房屋提供）

