高雄巨蛋開唱大玩波浪舞嗨爆全場 伍佰唱完安可曲幽默喊：要下班了

伍佰連續2天在高雄巨蛋舉辦《伍佰 & China Blue Rock Star2》世界巡迴演唱會。（月光音樂提供）

伍佰上週末連續兩天在高雄巨蛋舉辦《伍佰 & China Blue Rock Star2》世界巡迴演唱會，不只燃炸的現場演出，伍佰更俏皮地在台上跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰& China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場high爆。

伍佰加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉。（月光音樂提供）

第一天安可曲橋段時，伍佰加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，整個高雄巨蛋超過萬名觀衆們欣喜若狂，合唱聲響徹雲霄，第二天的安可曲則是〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌，結束前，伍佰還幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」全場歡聲雷動，為兩天超熱血的演唱會劃上句點。

廣告 廣告

成軍33年的伍佰& China Blue，在舞台上擁絕佳默契。（月光音樂提供）

《Rock Star 2》將陸續公佈2026年更多場次，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。而常有人說伍佰的音樂像自由的詩，他的浪漫方程式旁人無從模仿，他將集結出道35年，近260首的創作歌詞，全部整理成一本詩詞集，預計明年上半年出版，讓大家只用文字進入伍佰歌曲的世界。

更多鏡週刊報導

伍佰重現首屆舞台 李宗盛、林憶蓮加入《簡單生活節》20週年卡司超豪華

北影準影帝泰國演員萬洛再訪台 笑言聽伍佰的歌學中文

伍佰霸氣宣布這件事 還舞動大跳「伍佰伏特舞」