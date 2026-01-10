高雄巴楠花部落中小學實驗課程 原民文化走入生活

巴楠花部落國中小於秋學祭課程中推動服務學習，學生走入部落社區參與長照關懷行動 (教育部提供)

巴楠花部落國中小學生進行「秋學祭－進倉祭」課程 (教育部提供)

冬學年終季。由祭司向神靈宣告土地將要開墾，銘記與月亮的約定 (教育部提供)

低碳單車之旅前往恆春半島－從自身布農族遷徙的歷史傷痕映照 (教育部提供)

春學祭敬山學習課程。地點：卑南主山—培養布農族南遷後，高雄地區追尋祖跡意識 (教育部提供)

為深化原住民族教育精神、落實文化本位課程理念，教育部國民及學前教育署持續補助高雄市立巴楠花部落國民中小學辦理「Bunun：多族」實驗學校建置12年一貫課程發展計畫，鼓勵學校推動原住民族實驗教育。113學年度，巴楠花部落國中小透過祭儀課程、行動學習與文化實作，展現原民教育深耕土地、結合學習與生活的具體成果。

巴楠花部落國中小以布農族小米生長週期與祭儀文化為核心，建構獨具特色的「四祭四學力」課程架構，依循秋、冬、春、夏四季學習節奏，將文化儀式轉化為完整的學習歷程。學生透過祭儀體驗、身體行動與文化實作，逐步理解布農族「萬物有靈、天地人共存」的世界觀，讓文化精神自然融入校園日常，具體實踐文化本位的原住民族教育理念。

在秋學祭課程中，學校結合服務學習，引導學生走入社區參與長照關懷，培養責任感與回饋土地的價值意識；冬學祭則發展「單車旅人」課程，學生以自行車進行部落與周邊地景踏查，從行動中認識環境議題、交通安全與減碳概念，將永續發展理念落實於生活實踐。

春學祭以「敬山學習」為主軸，透過登山與自然觀察活動，引導學生尊重山林、理解生態倫理，深化與土地的情感連結；夏學祭則推動跨族群交流學習，安排學生與不同族群進行文化互動，拓展多元文化視野，培養理解與尊重差異的能力。

巴楠花部落中小學教務主任莊宜螢表示，學校推動原住民族實驗教育已邁入第八年，致力於將布農族傳統文化智慧轉化為具備現代視野的跨學科課程。透過「四祭」戶外場域的行動學習，學生從身體感知出發，深化生活與學習的連結；同時落實「自主專題課程」，在探究與解決問題的過程中，建立扎實的邏輯思考與統整能力。學校也規劃於115學年度向上延伸招收高中部，建構完整的12年一貫課程體系。

國教署表示，未來將持續推動並支持學校型態原住民族實驗教育，鼓勵高中以下學校依據在地文化特色發展原住民族實驗教育課程，深化學生文化認同、建立自信，培育新世代的族群文化傳承者。