高雄市三民區公所舉辦歲末迎春贈春聯活動 1/30歡迎民眾踴躍參與

春暖花開之際，適逢農曆春節前夕，家家除舊佈新，三民區公所訂於一月卅日上午九時至十二時在行政中心一樓中庭舉辦「馬年吉祥駿業興，富貴如意連好運」歲末迎春贈春聯活動，歡迎民眾到場免費索取春聯。(見圖)

區長陳昱如今(廿二)日表示，為迎接嶄新的一年，增添年節的吉祥喜樂，並宏揚傳統書法藝術，三民區公所特別邀請「財團法人陳期教育事務基金會」多位知名書法名家現場揮毫，屆時民眾除能近距離感受書法之美，現場可免費索取春聯(每人限領一份)，增添年節的喜慶氣氛。

名家書跡珍貴，往年民眾反應非常熱烈，數量有限，贈完為止。