高雄市三級學生棒球隊欣賞電影「冠軍之路」 期勉小選手們展現「冠軍精神」

高市府七日舉辦「冠軍之路」電影觀賞活動，邀請高雄市三民高中、金潭國小、苓雅區中正國小、龍華國小、鼓岩國小與鼓山區鼓山國小等六校棒球隊員觀賞這部臺灣棒球國家隊奪得二○二四世界十二強賽冠軍的熱血紀錄電影；觀影後小選手並與導演QA問答，場面互動熱烈精采。(見圖)

高市府今(八)日說明，會持續以實質的預算經費力挺學校棒球體育發展，去年增加基層棒球發展預算一千六百五十萬元，今年更是增加到二千一百五十萬元，用以改善球員住宿品質、提升球員學習環境，以及打造更好的球場條件，讓基層的年輕選手能安心追夢、勇敢逐夢。期待未來，不論是在球場上或人生舞台上，都能看見各位選手發光發熱的身影。

高市府副市長李懷仁觀影後，除感謝導演與整個製作團隊，將棒球運動中最真實、最動人的精神，透過電影完整呈現，讓更多人看見努力、堅持與團隊合作的價值外；更表示臺灣在二○二四年獲得世界棒球十二強賽冠軍之際，舉國歡騰，更是重振國人的棒球魂。

李懷仁指出，「冠軍之路」不只是一部電影，更是一段關於夢想與奮鬥的故事，它讓大家看見，在通往成功的道路上沒有捷徑，只有一次又一次的練習、跌倒後再站起來的勇氣，以及彼此扶持、永不放棄的信念。

李懷仁提到，高雄市長期推展三級棒球運動不遺餘力，在市長陳其邁長期支持下，高雄市學校棒球隊培養出許多國內、外職棒好手；近年來，全國聯賽也取得許多優秀成績，如苓雅區中正國小一一三學年度學生棒球聯賽國小軟式組全國第一名，並代表我國參加二○二五年日本IBA世界軟式棒球錦標賽；金潭國小一一三學年度學生棒球聯賽國小硬式組全國第三名；大仁國中一一三學年度學生棒球聯賽國中硬式組全國第六名等。

此外，在本屆U18世界青棒錦標賽中，高雄市三民高中蘇嵐鴻、普門高中張育豪與高苑工商許書誠選手亦在賽事中有優異表現，蘇嵐鴻選手現挑戰大聯盟，已於去年十月加盟聖地牙哥教士隊。

李懷仁也特別向當日到場的棒球隊同學們表達肯定與勉勵，強調球員每天在球場上揮汗付出，為了目標全力以赴，本身就是「冠軍精神」最好的展現；希望這部電影能帶給大家更多力量，在面對訓練、比賽，甚至人生的挑戰時，都能堅持走在自己的冠軍之路上。