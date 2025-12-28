高雄市不動產業今年營收掉35％ 六都最慘

今年以來高雄市不動產業營收驟減三成以上。(記者侯承旭攝)

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年高雄市房市急凍，今年前10個月的不動產業累計營收低於1500億元，比去年同期大幅衰退35%，減幅居六都最大。

根據財政部統計，今年1至10月高雄市不動產業累計銷售總額為1284.1億元，與去年同期相比大幅減少706億元，減幅高達35.49%。今年前10個月全國的不動產業累計營收衰退18.36%，高雄市的減幅是全國的2倍，也是六都不動產衰退最嚴重的都會。

進一步分析，今年前10個月高雄市的不動產開發業累計營收為920.6億元、不動產經營與服務業363.4億元，與去年同期相比分別衰退了32.03%及42.86%，顯示今年以來的房仲業、代銷業、租賃業等周邊服務業，比建商與土地開發商更慘。

高雄代銷業者透露，去年央行的第七波管制以來，對台南與高雄的房市衝擊特別明顯，成交量迅速萎縮，若再不鬆綁，衰退恐從不動產業蔓延到其他行業。

