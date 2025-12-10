高雄市五星優良市集再下一城 旗后觀光市場擠進五星行列
今（114）年度經濟部「優良市集暨樂活名攤」評核日前成績出爐，高雄市除龍華市場蟬聯五星優良市集之外，旗后觀光市場也一舉晉升五星，為高雄市奪下第二個五星優良市集，並有全國唯二、南部唯一的「五星金賞」名攤為國民市場「國民魚丸料理」，高雄市今年五星及四星樂活名攤總數也高達52攤，較往年成長超過4成，以及共有18處市集及166攤通過經濟部優良市集及和樂活名攤，成績表現亮眼！
高雄市政府經濟發展局於日前辦理「高雄市市場環境營運管理評鑑暨優良市集樂活名攤頒獎典禮」，現場各大公有零售市場、攤販集中場管理組織代表及攤商受邀出席，一同分享榮耀與喜悅，並由經發局主任秘書林玉霞頒獎，不僅展現高雄市市集蓬勃發展，更讓外界看見高雄市努力提升市集整體經營品質與績效的成果。
經發局長廖泰翔表示，市場環境營運管理評鑑今年邁入第三年已具明顯成效，除龍華市場蟬聯「金市獎」獲得10萬元獎金外，旗山第一市場首度擠進「好市獎」行列，獲得5萬元獎金，今年更特別增加「進市獎」獎項，與去年相較成績進步最大的前兩名，也可獲得2萬元的獎勵金。此外，今年針對高星等市集與名攤也特別頒發獎勵金，鼓勵市場與攤商透過競賽及評核等方式努力提升自我成長，成績也反映在經濟部評核結果上，為歷年最佳。
旗后觀光市場會長陳清雄表示，市場於112年獲得經濟部美學改造補助，113年也在經發局資源投入下重新裝修市場整體外牆，讓市場整體煥然一新，成為旗津新地標。有了中央與地方的硬體支持，加上市場內各攤幾乎都自主裝設熟食遮罩、提供數位支付及網購服務，在多語服務上也投入許多，並自製環保提袋鼓勵減碳消費，今年才能一舉獲得經濟部委員青睞，勇奪五星，成為高雄市第二個「五星優良市集」。也很高興今年旗后觀光市場獲得五星，還能夠拿到經發局的12萬元高額獎勵金，攤商們都非常高興！
此外，今年「興達港觀光漁市」也擠進四星優良市集的陣容。「興達港觀光漁市」在113年爭取到經濟部1,300萬元最高補助經費的支持，推動市集環境改造計畫，有醒目的入口意象門面，舒適的遮陽棚與休憩區，今年順利奪下四星｡
經發局補充，在名攤方面，全國唯二的「五星金賞」名攤由國民市場的「國民市場魚丸料理」蟬聯，獲得1.5萬元獎勵金。另外，今年有4攤五星名攤包括龍華市場迪記法式豬舌飯、王煮麵、國民市場正瑜蔘藥行及鹽埕示範市場的女子餃子及高達47攤的四星名攤，分別獲得1萬到3千元不等的獎勵金，重賞之下，今年高星等成績也是歷年最佳！未來將持續透過「市場環境營運管理評鑑」以及鼓勵市集與攤商積極參與經濟部「優良市集暨樂活名攤評核」，並針對特色市集與名攤進行行銷宣傳，全面提升傳統市場競爭力，促進地方經濟繁榮發展。
