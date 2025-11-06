高雄市今日辦理交通績優表揚大會 一起向城市守護者說聲謝謝
高市府今(六)日舉辦「高雄市一一四年度交通績優人員與機構表揚大會」，林欽榮副市長在交通局劉建邦副局長、警察局呂世明副局長等人陪同下，將獎座親手交到每一位得獎者手中；這些熟悉卻常被忽略的身影，包括在路口守護的交警與義交、載送我們抵達目的地的公車駕駛長、計程車職業駕駛、捷運及輕軌的夥伴、在水面安穩航行渡輪的船長、以及日以繼夜服務的公車業者，都是讓高雄更安全、更貼心的守護者。(見圖)
林欽榮副市長今(六)日表示，高雄每天的順暢與安心，是無數人在看不見、也不辭辛苦的時時刻刻，為大家把關；他也特別感謝在每個大型活動、路口與施工路段堅守崗位的交通警察與義交；一路相伴的職業汽車駕駛、公車駕駛長、輪船船長、捷運與輕軌團隊，以及用心經營的公車業者。為體恤義交同仁的風險與辛勞，高市府自一一五年起將交通義勇警察協勤費由每小時二百元調升為二百三十元，盼用實際行動，向獲獎的各位績優人員說聲謝謝。
其中今年度獲獎的駕駛許德修，在一一○年亦曾獲得優良駕駛人榮譽，連續六年以上未有違規紀錄，並擔任統聯客運駕駛教練，平日駕駛低地板公車行駛一○○路，行車平穩且服務優良，乘客並多次讚賞，經統聯客運提名參選獲獎；他分享，應對各種乘客與路況，我始終保持冷靜與細心；安全是我每天的信念。
台灣大車隊的范世煌一一○年加入防疫計程車隊，亦為該車隊一一三年度優良駕駛隊員及志工楷模，並擔任急難救助及交通事故處理小組成員。他以一句話勉勵自己，持續用專業與熱情駕駛每一段旅程，讓每位乘客的故事更圓滿。短短幾句，道出了所有第一線夥伴的用心與信念。
交通績優表揚大會在隆重且溫馨氣氛落幕，林欽榮副市長也勉勵獲獎駕駛人能將這份工作態度感染所有駕駛人，讓民眾每趟旅程都能快樂出門，安全回家。
