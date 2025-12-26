高雄市佈建579處巷弄長照站 結合醫療與長照資源助長者在地健康共老

面對高齡人口快速攀升的挑戰，高市府積極推動「一里一C」政策，截至目前全市已佈建五百七十九處巷弄長照站，其中，由高市府衛生局設置、具醫療照顧背景的醫事C級巷弄長照站達二百三十三處，結合醫療與長照資源，為社區提供更全面的高齡照護服務。(見圖)

衛生局今(廿六)日說明，醫事C巷弄站由醫療院所或長照機構設置，具備專業醫療團隊，可提供社區中衰弱及輕、中度失能或失智長者包括健康促進、共餐服務、預防及延緩失能方案、電話問安與關懷訪視等多元服務；為擴大服務範圍，自一一二年起全面推動「Open C」衛教課程，課程資訊公開，涵蓋預防保健、營養、用藥安全、照顧諮詢等主題，不限年齡、族群，開放民眾自由報名，強化社區健康識能。

家住高雄的王媽媽過去多半獨自在家吃飯與看電視，家人擔心她日漸孤單，但自從參與醫事C巷弄站後，天天與鄰里長輩共餐、交流，不但飲食更均衡，也在健康促進課程中透過肌力訓練、音樂律動與認知活動找回活力，減少孤獨與憂鬱的風險；王媽媽的女兒說，很感謝衛生局設立醫事C巷弄站，媽媽在這裡交到許多朋友，也變得更開朗。

為確保服務品質，衛生局委託專業團隊辦理教育訓練、實地輔導及不預警查核，提升工作人員專業知能，讓長者獲得更安心的照顧；衛生局邀請民眾走進巷弄長照站，參加多元健康促進課程，落實「在地老化、健康樂活」理念，打造更友善的高齡社區。

高雄市巷弄長照站資訊可至長期照顧中心官網(https://gov.tw/5HX)查詢。