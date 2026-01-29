記者許正雄／高雄報導

高雄市全市卅六處公有市場限量發放「馬年開運小紅包」。（記者許正雄翻攝）

迎接馬年到來，高雄市今年「馬年開運小紅包」活動，五星市場領軍迎馬年，將在全市卅六處公有市場限量發放人氣馬年小紅包，從二月三日到二月十四日，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

農曆春節腳步近，高雄市各傳統市場陸續湧現採買年貨人潮，高雄市政府經濟發展局連續三年與市場合作，市府提供開運小紅包，將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過卅處公有市場發放，詳細發放資訊請洽各公有市場自治會與經發局臉書，數量有限，發完為止，春節期間商圈「高雄過好年」系列活動同步展開，廿七處商圈參與。

經發局長廖泰翔表示，高雄傳統市場商品種類豐富多元，從新鮮蔬果、生鮮肉品、海產乾貨到各式熟食年菜一應俱全，近六年更投入達八點三四億元，推動轄管八十處市場與攤集場的改造與整體競爭力提升，去年全市有十八處市集及一百六十六位攤商通過經濟部評核，五星及四星樂活名攤總數也高達五十二攤。

經發局並推薦精選四處公有市場及其人氣攤商，作為民眾春節採買年貨的採購指南，其中包含產品齊全、品質上乘的武廟市場，榮獲市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，歷史悠久且高質平價的國民市場，以及以攤位整潔、通道寬敞著稱的岡山文賢市場，挑選年節好物，感受年味濃郁的採購樂趣。